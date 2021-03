Vụ thanh niên bị hành hạ, “chôn sống”: Kẻ chủ mưu là dân giang hồ số má

Theo Công an TP.Vinh, Nguyễn Trọng Dương là đối tượng giang hồ, cầm đầu khoảng 50 tên đàn em hoạt động ở khu vực Đại học Vinh (phường Bến Thủy, TP.Vinh) và các vùng lân cận. “Đây là đối tượng phức tạp, từng gây ra nhiều phi vụ khiến người dân địa phương lo lắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng” – Trung tá Long cho hay.

Nguyễn Trọng Dương

Trước đó, sáng 27-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video có nội dung, một nam thanh niên bị một nhóm người lột sạch quần áo rồi hành hạ, đánh đập. Nam thanh niên này sau đó bị đưa đến một cái hố được đào sẵn ở một bãi đất trống. Nhóm đối tượng đã trùm một chiếc bao lên đầu nam thanh niên rồi bắt nằm xuống hố, dù nạn nhân quỳ lạy, gào khóc, van xin “cho em một cơ hội nữa”.

Không mảy may đến lời van xin đó, các đối tượng đứng xung quanh thay nhau gạt đất “chôn sống” nam thanh niên, một đối tượng còn buông lời thách thức: “Chôn xong nếu tự đào đất thoát được ra ngoài thì tha cho”.

13 đối tượng liên quan đang bị tạm giữ

Sau khi video phát tán lên mạng, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Vinh nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ. Qua đó, công an xác định được, nạn nhân trong vụ “chôn sống” này là N.Q.V. (SN 2004, trú thị trấn Xuân An, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). V. và người thân đã được Công an TP.Vinh mời về trụ sở làm việc.

Khoảng 3 giờ sau, Công an TP.Vinh đã tiến hành tạm giữ 13 đối tượng liên quan trong vụ “chôn sống” N.Q.V.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an TP.Vinh xác định, dù đang học lớp 11 nhưng N.Q.V. là một thanh niên hư hỏng, lêu lổng. N.Q.V. đã thuê xe máy của một trong 13 đối tượng rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng lột sạch quần áo rồi bắt nằm xuống hố để "chôn sống"

Bất lực với đứa con hư hỏng, bố mẹ V. nhờ nhóm đối tượng dùng “biện pháp mạnh” để hù dọa. Đang bực tức vì bị cầm cố chiếc xe máy, kèm với được bố mẹ N.Q.V. nhờ, ngày 25-3, nhóm đối tượng đã bắt V. đi đánh đập, hành hạ, “chôn sống”, dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng lên mạng xã hội Facebook.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Công an TP.Vinh cũng làm rõ, đối tượng cầm đầu trong vụ việc này là Nguyễn Trọng Dương. Tuy nhiên, sau khi thấy “động”, Dương đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 29-3, Dương đã bị Công an TP.Vinh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Như vậy, đến nay Công an TP.Vinh đã bắt giữ 14 đối tượng trong vụ “chôn sống” nam thanh niên.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: Báo Công an TP.HCM