Vụ tài xế xe tải cán chết bé trai ở Nghệ An rồi xóa dấu vết hiện trường: Luật sư nói gì?

Chiều 25/4, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Bình Hà – Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ lái xe điều khiển xe ô tô chạy lùi cán chết bé trai 20 tháng tuổi để xử lý theo pháp luât.

Lái xe chạy lùi cán chết bé trai 20 tháng tuổi xảy ra tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sáng 22/4, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường làng thuộc phường Quỳnh Xuân. Trong khi đang lùi, chiếc xe cán phải bé trai 20 tháng tuổi đang đứng chơi ở phía sau xe, hậu quả cháu bé tử vong tại chỗ.

Sau khi phát hiện sự việc, tài xế này xuống xe, bế thi thể cháu bé tới vị trí khác rồi giấu đi để phi tang. Sau đó, tài xế này quay lại hiện trường, dùng cát lấp lên những vết máu và nhanh chóng lên xe rời đi chỗ khác.

Một lúc sau, không thấy con nên cả gia đình đi tìm và phát hiện bé trai đã tử vong.

Toàn bộ diễn biến của sự việc này được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an đã xác định được tài xế gây tai nạn và tiến hành bắt giữ để điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Vụ việc rất thương tâm. Điều đáng lên án là sau khi gây tai nạn lái xe còn thực hiện hành xóa dấu vết hiện trường rồi bỏ trốn để trốn tội.

Qua clip camera an ninh ghi lại, có thể thấy lái xe đã có dấu hiệu vi phạm khoản 5, Điều 4 Nguyên tắc hoạt động giao thông: “Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Lái xe khi lùi xe không quan sát, gây hậu quả làm cháu bé tử vong, là hành vi vi phạm khoản 1, Điều 16, Luật giao thông đường bộ về lùi xe. Đối tượng này còn vi phạm điểm 17, Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm: “Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm”. Tội phạm và hình phạt được quy định điểm c, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Đối với hành vi đưa thi thể cháu bé ra vị trí khác, dùng đất cát xóa dấu vết hiện trường nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, lái xe có thể sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p, Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự “Có hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm”.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn