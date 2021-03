Vụ tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An: Thêm 1 người tử vong

Trưa 16/3, lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu cho 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe khách đâm đuôi xe đầu kéo xảy ra tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, một người đã tử vong. Danh tính nạn nhân là Trần Thị Thạch (SN 1961, trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa).

"3 bệnh nhân còn lại đang theo dõi chấn thương sọ não. Trong đó có 2 bệnh nhân nam là con trai của bà Thạch. Khi mẹ mất thì 2 bệnh nhân này có chỉ định nhập viện điều trị nhưng đã xin đi về Thanh Hóa để điều trị cho tiện việc lo tang mẹ", lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang BKS 36B 03.412 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe lúc này có 22 người đi từ Thanh Hóa vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ.

Khi đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An) chiếc xe khách này đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang đỗ bên đường mang BKS 37V-0047 do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển.

Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Văn Minh (SN 1961) trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) đã tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến giải cứu các hành khách còn lại trên xe đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Trong số 21 người được đưa đi cấp cứu, có 3 bệnh nhân bị thương nặng vỡ gan, vỡ thận, chảy máu ổ bụng. 1 trong số 3 bệnh nhân này sau một thời gian cấp cứu đã tử vong.

Đa số các bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não...

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông này đã khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí