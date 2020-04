Vụ phá sòng bạc khủng ở Quảng Nam: Tạm giữ hình sự 18 đối tượng

Ngày 14-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn mà cơ quan này vừa triệt phá, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự 18 đối tượng, đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Hàng chục đối tượng say sưa sát phạt thì bị bắt quả tang

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 9-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đột kích sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa tại rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa 3 xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh, huyện Núi Thành và xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Do địa hình rừng núi hiểm trở, quanh khu vực lòng hồ rộng nên các đối tượng đã tìm cách ngăn cản, một số đối tượng đã chạy trốn. Lực lượng công an truy đuổi, chốt chặn bắt giữ được 41 đối tượng (10 phụ nữ).

Công an tạm giữ 6 ô tô, 49 xe máy

Công an thu giữ hơn 17,9 triệu đồng tại chiếu bạc, 400 triệu đồng trên người các đối tượng và những nơi khác khoảng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986; ngụ phường Hòa Hương, TPTam Kỳ) cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Hơn 400 triệu đồng trong vụ đánh bạc bị thu giữ

Hằng ngày, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ sáng hôm sau, các con bạc đến tham gia sát phạt đỏ đen và nộp tiền xâu 200.000 đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược mỗi ván 50 - 100 triệu đồng.

Các đối tượng lựa chọn địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực rừng phòng hộ giáp ranh nhiều xã; bố trí người cảnh giới từ xa với nhiều lớp, phục vụ ăn uống tại chỗ nên thu hút nhiều con bạc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng tham gia.

