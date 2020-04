Nhóm 'nam thanh nữ tú' tổ chức sinh nhật bằng ma túy trong chung cư

Nhóm đối tượng. Ảnh Công an TP Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 13/4, Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính một căn phòng mở nhạc lớn trong tòa chung cư mini trên địa bàn phát hiện 6 đối tượng cùng một số dụng cụ và chất bột nghi là ma túy.

Cơ quan công an xác định chủ căn hộ trên là Lê Đình Thường (SN 1997, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Hiện tại Thường đang ở cùng với Đinh Văn Quân (SN 1999, trú tại huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Đình Dân (SN 1991, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Để tổ chức sinh nhật cho Thường, chiều ngày hôm trước (12/4) Dân rủ thêm Nguyễn Thanh Hà (SN 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng bạn đến. Chưa dừng lại đó, Dân đề nghị mua ma túy về nhưng Thường không đồng ý, nhưng vì mọi người đồng ý nên đã chấp nhận theo.

Số tiền mua ma túy được cả nhóm góp lại và Dân là người liên lạc mua còn Quân là người đi lấy mang về cho mọi người sử dụng. Một lúc sau, Thường và Hà gọi thêm 2 cô gái đến cùng sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong