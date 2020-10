Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: Hai nghi phạm đối mặt án tử hình

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái chị là Trần Thuý Hiền (SN 2002, sinh viên Học viện Ngân hàng) mất tích từ tối 23/10. Khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh vụ việc, ngày 27/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung (SN 1985; trú tại Văn Phú, Thường Tín) cùng Nguyễn Văn Quân (SN 1983; trú tại Quất Động, Thường Tín) là hai nghi phạm sát hại cháu Hiền. Cùng ngày, thi thể cháu Hiền cũng được tìm thấy dưới lòng sông Nhuệ. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Khi đang trên đường mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ; đến đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy cháu Hiền đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hai đối tượng đã bàn bạc, thống nhất, sau đó Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng, đẩy cháu Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy cháu Hiền kêu "tha cho em", Trung nhẩy xuống dìm cháu Hiền xuống nước khoảng 10 phút khi thấy cháu không cử động, Trung đẩy cháu ra lòng sông. Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của cháu Hiền mang đi bán được tổng cộng 3,3 triệu đồng rồi chia nhau.