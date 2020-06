Vụ nữ bí thư huyện đoàn sinh 2 con với người tình: Người chồng âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ bên ngoài của vợ

Bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa mới đây bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa trước đó đã thành lập đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Hà. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất với đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa và quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Huyện Đoàn huyện Yên Định.

Theo ghi nhận của Công an nhân dân, ông T.X.C. (ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định - chồng bà Hà) tố cáo bà Hà ngoại tình, sinh 2 đứa con với người khác. Ông C. cho biết đã giám định ADN hai đứa trẻ và có kết luận không cùng huyết thống với mình. Sau đó, ông C. đã làm đơn ly hôn với bà Hà và đã được tòa án thụ lý, giải quyết cho ly hôn.

Từ tháng 1/2020, báo giới đã đăng tải thông tin ông C. có đơn tố cáo vợ vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình. Theo ghi nhận của báo Giáo dục&Thời đại, trong đơn tố cáo, ông C. nêu, hai vợ chồng kết hôn năm 2006, việc kết hôn xuất phát từ tình yêu, hai bên tự nguyện. Vợ chồng ông C. có 3 con, gồm Trịnh G.K. (sinh năm 2007), Trịnh G.M. và Trịnh G.H. (đều sinh năm 2013).

Thời gian đó, ông thấy vợ có thái độ thờ ơ với gia đình, thường xuyên gây mâu thuẫn vợ chồng. Thậm chí, vợ ông đã gửi đơn xin ly hôn đến Tòa án Nhân dân huyện Yên Định.

Nghi ngờ vợ không chung thủy, ông C.đã âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ bên ngoài của bà Hà. Với các bằn chứng của mình, ông C. nghi vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông ở xã khác của huyện Yên Định.

Sau đó, ông T.X.C. thực hiện giám định ADN với các con. Kết quả là hai cháu Trịnh.G.M. và Trịnh G.H. không cùng huyết thống với ông. Ông gửi đơn tố cáo bà Hà đã vi phạm chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm làm gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình.

Cũng theo Giáo dục&Thời đại, trong đơn, ông C. "tiết lộ" người có quan hệ bất chính với vợ mình tên là L.V.P.

Tuy nhiên, hôm 14/1/2020, trả lời báo Đất Việt, ông P. nói mình không biết ông C. cũng như bà Hà là ai. Tuy nhiên, mấy ngày qua bỗng nhiên có thông tin ông T.X.C. tố cáo ông có quan hệ trên mức bình thường với bà Nguyễn Thị Hà là hoàn toàn vô căn cứ và vu khống cho ông.

“Tôi cũng đã báo cáo với lãnh đạo cấp trên của tôi về sự việc này. Hiện nay, tôi đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng và sẽ làm đơn khởi kiện ông T.X.C. về tội vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và khiến cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn", nguồn trên dẫn lời ông P.

Hôm 15/6, ông Đầu Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Yên Định trả lời tờ Công an nhân dân, trước tin đồn ngoại tình với một cán bộ xã trên địa bàn huyện Yên Định, bà Hà đã phủ nhận. Bà Hà không cung cấp rõ danh tính người bà ngoại tình là ai. "Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi đã báo cáo Tỉnh ủy để làm các bước kỷ luật của Đảng theo quy định. Còn với chức danh Bí thư Huyện đoàn thì Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ xem xét theo quy định", ông Tùng nói.

