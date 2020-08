Vụ nổ súng kinh hoàng tại Thái Nguyên bắt nguồn từ khoản nợ 20 triệu đồng

Chân dung nghi phạm Nông Văn Tú. Ảnh Facebook.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ nổ súng, bắn chết người trên đường tại Thái Nguyên là do nợ nần.

Theo đó, nghi phạm trong vụ án này là Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bầm, TP Thái Nguyên) chuyên tổ chức “bốc họ”, cho vay lãi. Đầu năm nay, chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 19 phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) có vay của Tú 20 triệu đồng nhưng sau đó không trả được.

Khoảng tháng 6/2020, Tú đã có hành vi đánh gãy tay chị Trang rồi bỏ trốn biệt tăm khỏi nơi cư trú. Công an TP. Thái Nguyên cũng đã nhận được đơn tố giác của chị Trang, thiết lập hồ sơ xử lý, truy tìm hung thủ.

Đêm qua (26/8), thời điểm xảy ra vụ nổ súng là do hung thủ điện thoại hẹn gặp các nạn nhân để thỏa thuận việc đền bù vụ y đánh gãy tay nạn nhân. Do bực tức việc vừa bị vay nợ không trả lại phải bồi thường thêm tiền nên Tú đã ra tay tàn độc.

Được biết, Nông Văn Tú chưa có tiền án, tiền sự.

Lực lượng công an đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 20h10 cùng ngày, Công an TP Thái Nguyên nhận được tin báo của Công an phường Túc Duyên về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại tổ 7.

Qua xác minh sơ bộ, cách đó ít phút, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988), trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên điều khiển xe máy Honda AirBlade màu đen mang BKS 20B1 - 683.41 chở theo chị Trần Thị Trang (SN 1987), trú tổ 19 phường Quán Triều, TP Thái Nguyên (là vợ đã ly hôn của anh Tùng).

Khi đi đến đoạn đường phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7 (phường Túc Duyên) thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển kiểm soát) đi đến sử dụng vật nghi là súng, bắn khoảng 3 đến 4 phát trúng vào anh Tùng và chị Trang.

Sau đó, thanh niên này điều khiển xe bỏ chạy, 2 nạn nhân ngã khỏi xe.

Cả 2 nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, chị Trang đã tử vong, còn anh Tùng đang được cấp cứu trong tình trạng bị viên đạn xuyên thấu ngực trái.

Tác giả: Văn Thương

Nguồn tin: Báo Giao thông