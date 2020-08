Vụ nhóm người lạ xông vào nhà dân, giật tung cửa: Tổ hình sự Công an tỉnh Nghệ An đến xin lỗi người dân

Sáng nay ngày 21/8, anh Hoàng Văn Lập, xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã thông tin tới báo Pháp luật Việt Nam, một tổ hình sự thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã xuống xin lỗi gia đình anh về những hiểu lầm không đáng có.

Theo anh Hoàng Văn Lập cho biết, Tổ công tác hình sự xuống địa bàn truy bắt tội phạm, nhưng vì không giải thích cụ thể nên dẫn đến hiểu lầm, gây những bức xúc không đáng có cho gia đình và làng xóm.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, Thượng tá Tạ Đình Tuấn- Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Đúng là nhóm người đó thuộc Tổ hình sự Công an tỉnh Nghệ An, tổ này đang truy bắt tội phạm bị truy nã”.

Nhóm người vào nhà anh Hoàng Văn Lập được xác nhận là Tổ công tác hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

“Công an huyện cũng đã cử một cán bộ đi cùng với Tổ hình sự công an tỉnh xuống trực tiếp nhà anh Hoàng Văn Lập để giải thích và xin lỗi gia đình. Vì tổ này đi bắt tội phạm truy nã không thông qua công an huyện nên công an huyện không nắm được”, Thượng tá Tuấn thông tin thêm.

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam thông tin, theo phản ánh của anh Hoàng Văn Lập (xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), vào khoảng 18h40 ngày 14/7, khi anh Lập đang cùng vợ con ở huyện Yên Thành, Nghệ An thì anh Lập có nhận được cuộc điện thoại từ bố đẻ là ông Hoàng Văn Tự (SN 1942) nói rằng, có nhóm người người lạ, tự ý vào nhà, đạp cửa, mà không biết cụ thể thế nào.

Ngay sau đó, tôi đã thông báo đến công an xã Quỳnh Yên. Đồng thời, cùng gia đình di chuyển về nhà tại xóm 1, xã Quỳnh Yên.

Một diễn biến khác, theo lời kể của ông Hoàng Văn Tự (SN 1942, ở Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: Vào khoảng 18h30, khi ông Tự đang ở trong nhà xem ti vi, thì nghe tiếng chó sủa và thấy bóng dáng người đi vào cổng nhà ông (ở sát cổng với nhà anh Lập).

Thượng Tá Tạ Đình Tuấn- Trường Công an huyện Quỳnh Lưu: "Nhóm người vào nhà anh Lập là Tổ hình sự CA tỉnh Nghệ An đang đi truy bắt tội phạm truy nã".

Thấy vậy, ông liền đi ra ngoài, và gặp một nam thanh niên cao khoảng 1m70, mặc áo phông màu đỏ, quần bò và nói rằng, “nhà cháu là công an, đang đi bắt tội phạm truy nã”.

Ngay lúc đó, ông Tự nhìn thấy thêm khoảng 5 đến 6 người đi ra từ nhà anh Lập ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình nhà anh Lập, công an xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã có mặt ở hiện trường lập biên bản, tiến hành xác minh những người lạ mặt trên.

Theo biên bản ghi nhận, qua kiểm tra hiện trường nhà anh Lập, cửa chính trước nhà bằng gỗ, khoá bị giật lên bung chốt, cửa sau của nhà bị mở. Ngoài ra đồ vật, tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Qua kiểm tra, hình ảnh camera của gia đình, thấy có 6 người nam giới đi vào nhà giật cửa khoảng 5 phút thì tất cả đi ra ngoài và đi đâu không rõ.

Báo Pháp luật Việt Nam hoan nghênh sự cầu thị, tiếp thu ý kiến của người dân cũng như báo chí, việc làm này của các cán bộ công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố được lòng tin của nhân dân với các chiến sĩ công an nhân dân, đúng với 5 lời thề danh dự của công an nhân dân Việt Nam.

Đó là "Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".