Cty Thuận An trúng thầu gói hơn 60 tỷ đồng do sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư

Ngày 21/8, Hệ thống đấu thầu quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 14: Thi công nền, mặt đường trên tuyến các đoạn KM324+500 – km327+600 và KM330+000-km333+200 trong dự án: Nâng cấp quốc lộ 15A đoạn KM 301+500 – KM333+ 200 do Ban quản lý án công trình giao thông Nghệ An – Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư với dự toán gói thầu là: 60.482.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 7/8, Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã có quyết định 728/QĐ-SGTVT về việc lựa chọn nhà thầu cho dự án: Nâng cấp quốc lộ 15A đoạn KM 301+500 – KM333+ 200. Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Nghệ An đã “đánh bại” 3 nhà thầu khác trúng thầu với giá: 60.006.105.000 đồng.

Các nhà thầu đã tham dự thầu gồm: Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68, trượt do lỗi kỹ thuật; Liên danh công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô Incoland – Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Tân, trượt do năng lực; Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, trượt do năng lực.

Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư dự án hơn 60 tỷ đồng

Theo thông tin lưu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, tháng 5/2020, Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An từng tham đấu thầu dự án thành phần 6, tỉnh Thái Nguyên do Ban quản lý dự án 3 - Tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với dự toán hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An đã trượt thầu.

Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An có địa chỉ tại: số 141 đường Trường Chinh, tổ 20, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Hưng.