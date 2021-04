Vụ người phụ nữ bị kẻ lạ tạt cả ca nước nghi là axit vào mặt: Bỏng nhiều nơi trên cơ thể, mắt hỏng 8 phần

Ảnh minh họa.

Ngày 10/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi) bị tạt ca nước nghi là axit vào người trước cổng nhà. Hiện công an đang tiếp nhận lời khai nạn nhân, điều tra truy bắt 2 đối tượng đã gây án.

Trao đổi với PV, lãnh đạo khoa Bỏng (Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An) cho biết, bệnh nhân H.V. được đưa vào nhập viện trong tình trạng bị bỏng hóa chất nhiều nơi trên cơ thể.

Cụ thể, bà V. bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với khoảng 20% cơ thể. Nhiều nơi trên cơ thể bà V. bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực của bà V. bị bỏng rất nặng.

Ngoài ra, mắt phải của bà V. do bị hóa chất vào mắt nên bị bỏng và có nguy cơ hỏng chỉ còn khoảng 2/10 so với mắt bình thường.

Căn nhà bà V. nơi xảy ra sự việc.

"Mắt phải bệnh nhân bị nặng, nếu bình phục cũng chỉ nhìn được mờ khoảng 2/10 so với mắt bình thường. Bệnh nhân kể lại bị người lạ hất ca nước hóa chất khi đứng trước cổng nhà. Bệnh nhân sau đó vào nhà dùng nước tắm rửa và đi vào bệnh viện cấp cứu", một bác sỹ tại Khoa Bỏng nói.

Hiện bệnh nhân V. đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Bỏng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Được biết, 2 ngày qua, cơ quan công an TP. Vinh cũng đã vào lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt 2 đối tượng đã gây án cho nạn nhân V.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị