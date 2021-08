Vụ người phụ nữ bị 5 người đánh đập, lột áo quần quay clip: Từng xảy ra đánh ghen

Ảnh minh họa. Nguồn: Người đưa tin

Ngày 11/8, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), cho Tiền Phong biết đang xác minh làm rõ vụ việc bà N.T.L. (42 tuổi, trú thị trấn Gio Linh) bị nhóm người đánh đập, quay clip làm nhục rồi phát tán lên mạng xã hội do có đơn của bà này.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều tối 10/7, bà L. dừng xe máy nói chuyện qua lại với ông L. V. L. (43 tuổi, trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh thì bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

Các đối tượng được xác định là Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi cùng trú xã Gio Sơn và hai người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở.

Trao đổi với PV Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, đại diện Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh thông tin: "Giữa ông V.L. và bà T.L. có biết nhau nhau được gần 1 năm nay, thậm chí người phụ nữ này cũng từng bị vợ ông V.L. đánh ghen. Thời điểm đó bà T.L. và chồng vẫn chưa ly hôn, qua cài đặt định vị vợ ông này phát hiện chồng và bà T.L. có gặp gỡ nên đã đến đánh ghen. Chồng bà T.L. biết chuyện đã đến giải vây để vợ chạy thoát".

Nhận xét về bà T.L., Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh chia sẻ với nguồn trên: "Bà T.L. lấy chồng về thị trấn Gio Linh và làm nghề bán thịt bò ở chợ. Vợ ông V.L. đã từng tìm đến thị trấn Gio Linh hỏi thăm thông tin về bà T.L. Hiện giữa bà T.L. và chồng đã ly hôn, người phụ nữ này cũng không còn sống trên địa bàn thị trấn Gio Linh nữa mà chuyển về xã Gio Mỹ sinh sống".

Tác giả: T.Hà

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị