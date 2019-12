Vụ người đàn ông tử vong trong thẩm mỹ viện tại Hà Nội: Chuyển hồ sơ lên công an Thành phố thụ lý

Thông tin với báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Công an quận vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Thượng tá Nguyễn Trung D. (SN 1976, Phó trưởng Công an TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Viện Hàn trên địa bàn quận Cầu Giấy chiều ngày 27/12, lên Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội thụ lý.

Đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận cũng cho hay: “Vì đây là người có chức vụ nên thẩm quyền, trách nhiệm xem xét giải quyết thuộc cơ quan công an cấp Thành phố”.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo phường Yên Hòa cho biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn được đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25/9/2016 và thay đổi lần thứ nhất ngày 6/12/2017, chủ là Nguyễn Tiến Thuận (SN 1984 trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Vụ việc đã được chuyển lên Công an Thành phố Hà Nội.

Như đã đưa tin, vào ngày 27/12, tại cơ sở thẩm mỹ viện Việt Hàn (số 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ việc một nam giới tử vong khi đang thực hiện hút mỡ bụng.

Người đàn ông tử vong sau đó được xác định là Thượng tá Nguyễn Trung D., Phó trưởng Công an TP Phúc Yên. Thượng tá D. mới được điều động về làm Phó trưởng Công an TP Phúc Yên gần 1 tháng. Trước đó, ông D. là Phó giám thị Trại giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh tra sở Y tế Hà Nội cũng cho hay: "Thẩm mỹ viện này không phải là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ là cơ sở thẩm mỹ viện thông thường. Do đó không được phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn hay phẫu thuật. Hiện công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, thanh tra Sở sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm rõ sự việc”.

Tác giả: Khánh Ngân - Di Hân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin