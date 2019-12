Diễn biến mới vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết vợ anh rể khiến 1 người tử vong.

Trước đó, ngày 3/12, CATP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng Xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị “chết oan” do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình.

4 cốc trà sữa trong tổng số 6 cốc trà sữa đã có độc được dành cho chị Đ.T.Y là đồng nghiệp của chị H.

Điều tra sâu, cơ quan công xác định Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý chia tay, "người thứ ba" Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) là vợ anh P.V.Q.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trước đó, để che dấu mối tình tội lỗi với anh rể, Trang thường qua lại, tỏ ra có quan hệ thân thiết với gia đình của người tình. Trang thường chụp ảnh, đi chơi chung cùng gia đình chị họ và thậm chí rủ chị Y đi chơi riêng.

Để thực hiện âm mưu "giết vợ, cướp chồng", Trang đã lên kế hoạch khá tinh vi, tỉ mỉ, dự định đầu độc "tình địch" bằng trà sữa vì trước đó, Trang thường qua lại gia đình chị họ chơi và biết chị Y thích uống trà sữa.

Sau đó, Lại Thị Kiều Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua là loại chất cực độc, có thể giết người chỉ bằng vài giọt và thực hiện kế hoạch của mình.

