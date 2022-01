Vụ nghi bé lớp 1 bị nam thanh niên lạ xâm hại ở trường: Camera chập chờn, có cái bị hỏng

Ngày 15/1, cô Phan Thị Hồng Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện vụ việc bé gái lớp 1 của trường này nghi bị một nam thanh niên lạ mặt xông vào trường xâm hại đang tiếp tục được Công an TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ. Hiện chưa có thông tin chính thức nào.

Cô Mai cho biết, sau sự việc xảy ra, cơ quan công an cũng đã đến trường trích xuất dữ liệu camera tại trường, đồng thời làm việc với một số người có mặt tại trường thời điểm xảy ra sự việc để điều tra làm rõ.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Đô cho biết thêm, trước đó vào hơn 12h trưa 12/1 cô đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của phụ huynh nói muốn gặp nên cô đã lập tức lên trường. Tại đây, cô được phụ huynh thông báo việc con gái của người này là học sinh lớp 1 trong trường vừa bị một thanh niên lạ mặt vào trường xâm hại.

"Thời điểm này phụ huynh rất bức xúc và nói việc bé gái lớp 1 về kể lại bị một nam thanh niên bế vào nhà vệ sinh rồi có hành vi đồi bại. Khi đó là sau 11h trưa. Nghe vậy tôi nói để báo công an vào cuộc điều tra và phụ huynh đồng ý", cô Mai thông tin.

Cô Mai cho biết thêm, nhà trường có tất cả 21 camera lắp đặt phía trong khuôn viên trường. Tuy nhiên có 3 mắt camera cũ và bị hỏng. Trong số đó có mắt camera chiếu vào khu vực đường đi nhà vệ sinh bị hỏng chập chờn lúc được lúc không nên không ghi lại được dữ liệu gì thời điểm nghi vấn như trình bày của cháu bé.

Qua xem dữ liệu camera khác thì thấy lúc 11h05' trưa 12/1 vẫn thấy cháu bé chơi đùa xung quanh gốc cây hoa ban ở sân trường. Qua camera không thấy người lạ vào trường như cháu bé kể. Camera chỉ ghi lại một số phụ huynh vào trường để đón học sinh.

Cũng trong khoảng thời gian này, do các thợ điện cắt để lắp đặt sửa chữa của trường nên khoảng hơn 10 phút camera trong trường không hoạt động và không có dữ liệu.

"Một số điểm trùng hợp nhau nên cũng chưa biết thế nào. Trùng lúc khoảng thời điểm xảy ra sự việc như cháu kể thì thợ điện cắt để làm vì trong giờ học thợ không cắt được mà phải chờ hết giờ học mới có thể cắt. 3 camera cũng bị hỏng", cô Mai nói và cho biết, mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc này.

Cô Mai cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên và gia đình đã đưa cháu bé đi bệnh viện khám, giám định. Kết quả giám định cho thấy, cháu bé không bị tổn thương các vùng kín.

Sau khi được gia đình, cô giáo động viên hiện tinh thần cháu bé đã ổn định và trở lại trường học bình thường.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị