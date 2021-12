Vụ logo xe ‘vua’: Không đủ căn cứ buộc tội 80 CSGT, thanh tra giao thông nhận hối lộ

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: TUYẾT MAI

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong đường dây logo xe 'vua'. Trong đó, các bị can Nguyễn Cảnh Chân - nguyên cán bộ đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai - bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Các bị can Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn Văn Phúc và Mai Hữu Nhân bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Trước đó, tháng 10-2018, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Cảnh Chân 8 năm tù về tội môi giới hối lộ, Nguyễn Văn Thới 14 năm tù, Trần Quốc Thái 10 năm tù, Lê Thị Cẩm Vân 9 năm tù về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại có mức án từ 1 năm 6 tháng 23 ngày tù đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Sau đó, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với 80 cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông.

Cấp phúc thẩm cho rằng lời khai của các bị cáo, trong các kết luận điều tra, cáo trạng đều nêu rõ tên, chức vụ của những người nhận hối hộ và số tiền nhận hối lộ nhưng cơ quan điều tra căn cứ vào việc 80 cán bộ CSGT, thanh tra giao thông các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM không thừa nhận đã nhận hối lộ để kết luận không đủ căn cứ xử lý đã gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, sau khi vụ án được trả để điều tra lại, cơ quan điều tra vẫn cho rằng không có đủ căn cứ để khởi tố đối với 80 cán bộ CSGT, thanh tra giao thông trên.

Theo nội dung vụ án, trong thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2015, Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân cùng một số người khác đã thực hiện hành vi móc nối với các lái xe, chủ xe tải thường lưu thông trên các địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM bỏ tiền ra hối lộ lực lượng thanh tra giao thông, CSGT để không bị kiểm tra xử phạt về vi phạm chở hàng quá tải.

Thới làm nghề kinh doanh vận tải, xe của Thới thường chở hàng quá tải nên bị CSGT, thanh tra giao thông các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM phát hiện xử phạt. Từ đó, Thới quen biết một số cán bộ của các đơn vị này và đặt vấn đề sẽ nộp tiền, dán ký hiệu logo lên các xe để thanh tra giao thông, CSGT khi làm nhiệm vụ nhận biết và không xử phạt.

Khoảng tháng 6-2014, Thới nhờ Nguyễn Cảnh Chân - nguyên cán bộ đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai - móc nối với các CSGT Đồng Nai để những xe dán logo Thới bán không bị xử phạt lỗi chở hàng quá tải.

Quá trình điều tra, Thới, Vân, Thái khai đã đưa hối lộ cho 80 người là CSGT, thanh tra giao thông. Thế nhưng làm việc với cơ quan điều tra không ai thừa nhận, không có tài liệu, chứng cứ nào khác nên cơ quan điều tra không khởi tố những người này.

