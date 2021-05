Vụ hotgirl 'Về nhà đi con' lộ clip nhạy cảm trong bồn tắm: Người bạn trai nói gì?

Liên quan đến vụ việc hot girl "Về nhà đi con" - V.T.A.T. (SN 1998) bị phát tán clip "nóng" lên MXH, Công an TP. Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục truy tìm người phát tán đoạn clip này.

Thông tin trên báo Người Lao Động, anh T. thừa nhận, anh và bạn gái anh là chị V.T.A.T. là 2 nhân vật trong clip riêng tư.

Clip nóng được cho là của nữ diễn viên "Về nhà đi con" lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh T., tối 25/5, chị A.T. cùng nhóm bạn khoảng 6 người có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

"Đang mùa Covid-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó, không có tôi ở đó, nhóm của bạn gái tôi toàn người trẻ, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại", anh T. nói và cho biết công an giữ cả nhóm đến 17 giờ hôm sau mới cho về.

Anh T. cũng thừa nhận mình và bạn gái A.T. có thực hiện quay đoạn video ngắn về chuyện riêng tư của 2 người bằng điện thoại của chị V.T.A.T..

Hiện tại, lực lượng công an tập trung làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán clip nóng của nữ diễn viên này. Tuy nhiên, qua làm việc với những người liên quan chưa có tài liệu, cơ sở, chứng cứ nào để biết được ai phát tán đoạn clip đó.

Như thông tin đã đưa, ngày 27/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh quan hệ giữa chị T. và một người đàn ông.

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, người trong cuộc đã lên tiếng, chị A.T xác nhận mình là nhân vật trong đoạn clip đó, đồng thời cô cho biết hiện tại cảm xúc khá bấn loạn, mệt mỏi khi vô tình những hình ảnh riêng tư của bản thân bị truyền đi với tốc độ chóng mặt.

