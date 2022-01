Vụ học sinh ở TP Vinh nghi bị xâm hại: Hiệu trưởng nói gì?

Ngày 14/1, trao đổi với PV, cô Phan Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô, TP Vinh cho biết, sự việc một em học sinh nữ lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục đang được cơ quan Công an TP Vinh điều tra làm rõ.

Về phía nhà trường cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh. Bên cạnh đó, ban giám hiệu và các giáo viên cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên em học sinh đó.

Theo cô Mai, vào lúc 12h13 ngày 12/1, khi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của giáo viên trong trường báo, có một phụ huynh lớp 1 muốn gặp ban giám hiệu nhà trường.

“Tôi có mặt tại trường vào lúc 12h25, gặp phụ huynh học sinh V.T.T. thì được họ thông báo con gái họ đã bị xâm hại tình dục tại trường khoảng thời gian từ 11h trở đi và sau đó về kể lại với gia đình”, lời cô Mai.

Khuôn viên Trường Tiểu học Trung Đô, TP Vinh.

Ngay khi nhận thông báo của phụ huynh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô đã trấn an gia đình học sinh. Đồng thời, gọi báo cho Chủ tịch UBND phường Trung Đô và Công an phường Trung Đô về sự việc.

Bên cạnh đó, yêu cầu ban giám hiệu cùng tất cả giáo viên đến trường. Do yêu cầu của cơ quan điều tra, nên buổi chiều ngày 12/1, nhà trường phải cho học sinh khối buổi chiều nghỉ học để giữ nguyên hiện trường phục vụ điều tra.

Vị hiệu trưởng thông tin, đến nay nhà trường vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan công an về sự việc.

Nói về sự việc, cô Mai bày tỏ, bản thân cũng như các giáo viên rất buồn về việc học sinh của mình bị như vậy.

“Tôi và các giáo viên cũng hết sức buồn, đau xót về sự việc. Đây là bài học cho ban giám hiệu và các giáo viên. Rất mong muốn cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm”, cô Mai nói.

Phóng viên đặt vấn đề về việc an ninh trường học đã được đảm bảo hay chưa? Cô Mai phân trần, bình thường các giáo viên luôn yêu cầu học sinh ở lại trong trường sau khi phụ huynh đến các cô mới giao học sinh.

Trường hợp em học sinh này do phụ huynh có đến muộn mà giáo viên cũng không giám sát được. Hiện, cũng chưa xác định được thủ phạm đi từ cổng chính hay vượt rào vào nhà trường.

Phụ huynh đón học sinh Trường Tiểu học Trung Đô giờ ra về.

Liên quan đến vấn đề camera an ninh trong nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô thông tin, nhà trường hiện có 21 mắt camera giám sát. Trong đó, 18 mắt hoạt động bình thường, còn 3 mắt đang hỏng. Khoảng thời gian xảy ra sự việc thì tất cả camera an ninh có bị mất điện khoảng 5-10 phút.

“Hiện nhà trường đang xây dựng nhà đa năng, khoảng thời gian xảy ra sự việc camera giám sát của nhà trường bị xảy ra mất điện khoảng 5 đến 10 phút do thợ sửa chữa trường đóng”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô thông tin.

Về phía học sinh, hiện em đã đi học bình thường, các giáo viên cũng thường xuyên động viên và tránh nhắc về sự việc. Tâm lý của phụ huynh học sinh đó cũng đã bình tĩnh lại.

Như An Ninh Tiền Tệ đã thông tin trước đó, ngày 13/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thừa nhận, đúng là có vụ việc bé gái lớp 1, Trường Tiểu học Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) nghi bị nam thanh niên vào trường có ý đồ xấu.

Sau đó, sở đã nhanh chóng tiến hành xác minh, yêu cầu nhà trường báo cáo. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan Công an TP Vinh vẫn đang điều tra về việc này và chưa có thông tin chính xác.

Được biết, nạn nhân là cháu V.T.T. (SN 2015) học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trung Đô, TP Vinh.

Hiện, Công an TP Vinh vẫn đang điều tra vụ việc./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn