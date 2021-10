Vụ đánh ghen "quy mô" chưa từng có: Cả nhà chồng đòi công bằng cho nàng dâu, tiểu tam lấy cái chết ra thề thốt vẫn bị mẹ chồng “xử” cực gắt!

Hạnh phúc nhất của một người con dâu là được làm dâu trong gia đình chồng biết thấu hiểu, thật lòng yêu thương mình. Tuy nhiên, dù cho bố mẹ chồng có tốt đến nhường nào đi chăng nữa mà ông chồng lăng nhăng, ngoại tình thì cũng đâu hạnh phúc nổi.

Màn đánh ghen với những thành phần đặc biệt

Mới đây, đoạn clip cả gia đình chồng đi đánh ghen cùng cô vợ được chia sẻ rầm rộ. Theo một số thông tin bên lề thì sự việc xảy đến ở Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh - Hà Nội).

Theo đó, những nhân vật đi đánh ghen gồm có bố mẹ chồng, chị chồng và cô vợ.

Bị kéo ra ngồi giữa đường, cô gái được cho là người thứ 3 vẫn có thái độ bình thản giải thích với mẹ của nhân tình: “Bà ơi bà cứ quay đi ạ, cháu chả có gì với con trai bà và cháu hứa cháu không bao giờ có gì với con trai bà cả”.

Những nhân vật xuất hiện trong vụ đánh ghen.

Lúc đó, người được cho là bố chồng liên tục bảo cô im lặng, yêu cầu mở điện thoại ra xem tin nhắn vì họ đã nắm được toàn bộ tin nhắn trong tay. Lúc này, mẹ chồng cũng bắt đầu nóng nảy.

“Mày chả có gì à, tin nhắn của mày, số điện thoại của mày, mày có muốn xem tin nhắn không”, người mẹ chồng nói tiếp.

Ngay sau đó, cô gái kia lên tiếng thề rằng mình không hề làm gì liên quan đến người đàn ông ấy. Cô và con trai của hai ông bà hoàn toàn trong sạch. Nhân vật mẹ chồng vẫn kiên quyết, yêu cầu cô gái đưa điện thoại ra để xem tin nhắn và liên tục bị tiểu tam gạt tay ra.

Một người phụ nữ được cho là chị chồng lao vào nói thẳng: “Mày thề mày có dám lấy sự sống chết của hai đứa con ra thề không?”.

Đến lúc này, cô gái đó mới thừa nhận mình có nhắn tin với người đàn ông ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức nhắn tin thôi và họ hoàn toàn không làm gì đi quá giới hạn.

“Em nói thật với chị, riêng tiền em trai chị em không lấy. Ừ đấy có nhắn tin, ok, nhưng em chưa lấy cái gì, em chưa làm cái gì cả”, ả tiểu tam vẫn một mực giải thích.

Nghe thấy thế, những người xung quanh vô cùng bức xúc và cho rằng cô ta đang giở trò, lươn lẹo. Người chị chồng mắng mỏ: “Chưa hề, bao nhiêu ngày nó sang nhà mày đấy mà bảo chưa hề”.

Pha xử lý của mẹ chồng khi tiểu tam cứng đầu

Sau khi thấy cô gái liên tục chối đây đẩy mọi chuyện, mẹ chồng đã túm thẳng tóc tiểu tam. Cô gái này cũng không vừa, gạt tay ra: “Bà ơi bà bỏ tay ra, bà đừng thấy cháu không nói gì. Cháu không hề làm gì, bao giờ bà bắt được trai trên gái dưới thì mới có quyền nói”.

Tuy nhiên, những người xung quanh vẫn rất bức xúc và muốn xử lý cô gái này. Họ cho rằng trong tình huống bây giờ cô ta không có quyền lên tiếng.

Cả nhà chồng cùng đi đánh ghen

Đúng là một màn đánh ghen đặc biệt với những nhân vật tham gia. Trong cuộc sống, có không ít những màn đánh ghen mà cô vợ được sự hậu thuẫn của cả gia đình chồng.

Dưới phần bình luận của đoạn clip này, nhiều người cho rằng nên bắt được khi “trai trên gái dưới” như cô tiểu tam trong câu chuyện trên thì hãy chất vấn. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng không có lửa làm sao có khói. Gia đình họ đã có cả bằng chứng tin nhắn mới đi bắt ghen thì có lẽ sự việc sẽ chẳng còn là sự hiểu lầm nào.

Trong câu chuyện trên, gia đình nhà chồng nên nói chuyện với chính con trai mình. Một vấn đề cần được xử lý ngay từ gốc rễ của nó. Nếu không cho dù có đánh ghen quyết liệt cũng chẳng thể nào kết thúc được tất cả.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc