Vụ chồng chủ tịch công ty đấu giá, vợ trúng xe công thanh lý: Hủy kết quả

Ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539 là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: QĐ

Ngày 17.12, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An - cho biết, các bên liên quan đã hủy kết quả đấu giá trong vụ việc Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My (địa chỉ tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) tổ chức bán đấu giá xe ôtô công của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

“Do có một số vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá, nên phía Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An và Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My đã thống nhất hủy kết quả đấu giá. Các bên giao lại cho nhau những gì đã nhận và xử lý sự việc theo quy định” – ông Hoàng Quốc Hào thông tin.

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My có nhiều vi phạm. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, ngày 14.5.2021, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức bán đấu giá thanh lý xe ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, giá khởi điểm 60 triệu đồng.

Tại phiên đấu giá, có hai khách hàng có phiếu trả giá hợp lệ cùng trả mức giá là 61 triệu đồng. Kết quả, khách hàng được bà Hồ Thị Hương ủy quyền đã trúng đấu giá xe ôtô nói trên.

Bà Hồ Thị Hương là vợ của ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My và mức tiền trúng đấu giá chỉ cao hơn giá khởi điểm 1 triệu đồng.

Hồ sơ phiên đấu giá lưu tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An thể hiện ông Chung là người đại diện công ty đấu giá niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu, không thể hiện có đấu giá viên.

Trong quá trình tổ chức đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My đã ra thông báo quy định các điều kiện tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá với các quy định gây khó khăn cho người tham gia đấu giá. Cụ thể là chỉ cho xem tài sản đấu giá trong 4 tiếng đồng hồ (trong khi quy định tối thiểu 2 ngày). Khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá muốn xem tài sản phải liên hệ công ty xin giấy giới thiệu, trong khi luật không quy định điều kiện này.

Công ty cũng đề ra quy định người tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận của Công an nơi cư trú không có tiền án tiền sự. Đây là điều kiện không có trong Luật Đấu giá tài sản.

Trước đó, trong phiên đấu giá xe Mercedes - Benz E260, tổ chức vào ngày 30.3.2021 tại Công an huyện Nghĩa Đàn do Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức đấu giá, người trúng đấu giá là bà Hồ Thị Hương - vợ ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch HĐTV công ty.

Số tiền trúng đấu giá 551 triệu đồng, chỉ cao hơn 1 triệu so với giá khởi điểm. Có 2 người trả giá cao hơn bà Hương: Một người trả 560 triệu đồng, một người trả 620 triệu đồng, nhưng cả 2 đều bị loại với lý do hồ sơ “không hợp lệ”.

Quá trình tổ chức phiên đấu giá nói trên, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My có 3 lỗi vi phạm và đã bị Sở Tư pháp Nghệ An phạt hành chính 45 triệu đồng.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động