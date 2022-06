Vụ chém nhầm người tại quán nhậu và hỗn chiến ở TP.Thủ Đức: Tạm giữ 30 đối tượng

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 9-6, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức nhận được tin báo có 2 nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đuổi chém nhau trên đường Lê Văn Việt và sự việc nhân viên cùng thực khách tại quán Ốc Đêm trên đường Hoàng Hữu Nam, KP.Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ bị một nhóm đối tượng đến hành hung vô cớ, chém hai người bị thương và hủy hoại một số tài sản của quán.

Ngay trong đêm, Đội cảnh sát hình sự và Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ tiến hành điều tra truy xét. Đến sáng 11-6, công an đã đưa được gần 30 đối tượng về cơ quan điều tra làm việc, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an làm rõ

Qua điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong xã hội giữa 2 thanh niên. Cụ thể, đối tượng Trần Gia Bảo (SN 2003, quê tỉnh Trà Vinh) có hành động hay nẹt pô xe trước quán cà phê số 33 ở khu phố 3, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức để khiêu khích chủ quán là Phan Thanh Hùng (SN 1999, ngụ KP4, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), dẫn đến mâu thuẫn giữa Bảo và Hùng.

Sau đó thì Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, ngụ P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM) đứng ra dàn xếp cho hai bên.

Khoảng 19 giờ ngày 9-6, Nhân hẹn Bảo đến quán cà phê 33 để nói chuyện. Bảo cùng nhóm bạn 6 người (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí đến. Thấy nhóm Bảo đông nên nhóm Nhân bỏ chạy. Sau đó, Bảo điện cho Tiến trong nhóm Nhân hẹn ra ngã ba Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn nhưng nhóm Nhân không đến.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm Nhân gồm Tiến, Luân, Nhân nhỏ, Thanh Huy, Tú, Khoa (chưa rõ lai lịch) và khoảng 20 đối tượng khác mang theo bao hung khí, như: dao, mã tấu… đi tìm nhóm của Bảo.

Nghĩ rằng nhóm Bảo hay nhậu tại quán Ốc Đêm nằm trên đường Hoàng Hữu Nam nên cả nhóm đến đây tìm. Lúc này trong quán đang có các anh Tạ Hậu (SN 1995, HKTT: xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Võ Văn Chỉnh (SN 1999, quê tỉnh Khánh Hòa) và một số người bạn đang ngồi ăn ốc. Nhóm Nhân tưởng những thực khách này là nhóm của Bảo nên đã dùng hung khí, bom xăng vào đánh, chém làm anh Hậu và anh Chỉnh bị thương. Ngoài ra, các đối tượng nhóm Nhân còn đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong quán, thiệt hại khoảng 21 triệu đồng.

Hung khí thu giữ của 2 nhóm

Sau khi đi khỏi quán ốc, nhóm Nhân biết mình đã đánh nhầm người trong quán nên tiếp tục đi tìm nhóm Bảo. Khi cả nhóm đang đi trên đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A) thì phát hiện nhóm Bảo nên hai bên xông vào rượt đuổi đánh nhau, sau đó bỏ chạy tán loạn. Hậu quả, Lê Thanh Huy (nhóm của Nhân) và Phạm Phi Long (nhóm của Bảo) bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận mua hung khí trên mạng xã hội Facebook rồi mang về nhà cất giấu, khi có mâu thuẫn trong cuộc sống thì lấy đi đánh nhau. Các đối tượng không có hoạt động bảo kê theo kiểu xã hội đen mà chỉ do nhìn nhầm người.

Trung tá Mai Trọng Hạnh - Phó Công an TP.Thủ Đức cho biết: "Vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bảo và Hùng, sau đó các đối tượng 2 bên đã gọi thêm nhiều đối tượng là bạn bè, mối quan hệ quen biết để tụ tập đi đánh nhau. Khi vào quán ốc, các đối tượng đã nhìn nhầm người, xác định không đúng mục tiêu nhưng vẫn có hành động đánh 2 người khác bị thương và đập phá quán. Đây là hành động côn đồ, CQĐT sẽ xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung trong xã hội.

Quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định, hai nhóm không phải là băng nhóm giang hồ, không phải băng nhóm bảo kê, đối tượng Lê Thanh Huy bị thương cũng không phải là sinh viên (như một số báo và các trang mạng xã hội đã thông tin), mà là người bên nhóm của Nhân".

Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Đề nghị các đối tượng có liên quan hãy nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện.

Tác giả: Minh Thắng

Nguồn tin: congan.com.vn