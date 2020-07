Vụ chặt phá rừng phòng hộ tại huyện Hưng Nguyên - Nghệ An: Nhiều bất thường trong quá trình xử lý

Xe chở gỗ rời khỏi hiện trường

Thời điểm đó, từ thông tin phản ánh của người dân, PV đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận rừng thông bị chặt, nhiều cây thông đã bị đốn hạ thân cây đường kính 20-30cm. Một lượng lớn gỗ thông đã được chặt thành khúc, chất đống bốc lên xe chở đi. Khi phát hiện sự việc, PV đã liên hệ lãnh đạo xã Hưng Yên Nam và Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên để thông báo sự việc, đề nghị cùng phối hợp xử lý.

Sự việc sau đó được kiểm lâm và chính quyền địa phương mời công an vào cuộc. Theo kết quả xác minh của Công an huyện Hưng Nguyên, khu vực là rừng trồng dự án 327 thuộc sở hữu Nhà nước do UBND xã Hưng Yên Nam quản lý, giao khoán bảo vệ rừng cho 3 hộ gia đình. Một số diện tích rừng bị cháy năm 2018, hiện trạng thưa thớt, sinh trưởng kém và đang làm hồ sơ xin thanh lý trồng lại rừng. Qua kiểm tra hiện trường có 307 gốc cây thông bị khai thác (gồm gốc của cây bị cháy và cây phục hồi sau cháy, nhưng sinh trưởng kém) và có 77 khúc gỗ thông khối lượng 1,221 m3.

Cũng theo kết quả xác minh của công an huyện, vào ngày 20/5/2020, Nguyễn Văn Vinh (xóm 1, Hưng Yên Nam) đã mua số cây bạch đàn, keo của nhà ông Nguyễn Văn Mịnh (ngụ cùng xóm) nằm dọc bên đường dự án trên đỉnh đồi Truông Hến. Đến chiều 20/5/2020, quá trình khai thác gỗ nhà ông Mịnh, thấy khu vực đỉnh đồi Truông Hến có nhiều cây thông bị cháy, sinh trưởng kém nên Vinh đã dùng máy cưa cầm tay cắt 77 khúc gỗ thông có khối lượng 1,221 m3, lúc chuẩn bị chuyển lên xe ô tô thì bị tổ công tác UBND xã Hưng Yên Nam phát hiện đưa về trụ sở làm việc và bàn giao công an huyện xử lý.

Từ kết quả xác minh, công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi khai thác trái pháp luật trong rừng phòng hộ của ông Nguyễn Văn Vinh với khối lượng 1,221m3 số tiền xử phạt là 8 triệu đồng.

Cần phải nhắc lại, thời điểm xảy ra vi phạm, chính quyền xã đã cử cán bộ đến hiện trường để ngăn chặn những người đang bốc số gỗ trên lên xe, lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng có mặt trong chiều để xử lý. Tuy có mặt tại thời điểm xe tải đang bốc gỗ lên xe, nhưng thay vì tạm giữ phương tiện vi phạm là chiếc xe mang BKS 37C-13971 và mời những người liên quan về trụ sở Ủy ban để làm việc, thì lãnh đạo xã Hưng Yên Nam lúc đó chỉ mời ông Nguyễn Văn Vinh (người chỉ đạo việc chặt gỗ) về trụ sở làm tường trình, còn để xe chở số gỗ vi phạm rời khỏi hiện trường.

Theo ông Nguyễn Văn Hiến, Hạt phó Hạt kiểm lâm Hưng Nguyên, khu vực xảy ra sự việc là rừng phòng hộ, Nhà nước trồng và giao cho người dân bảo vệ. Năm 2018, có xảy ra việc cháy rừng và đầu năm 2020 UBND huyện Hưng Nguyên có văn bản xin cắt thanh lý những cây thông bị cháy, giữ lại cây thông đang sống nhưng chưa được sự đồng ý của Sở NN&PTNT.

Có thể thấy, có 307 gốc thông đã bị đốn hạ nhưng tại hiện trường chỉ phát hiện 77 khúc gỗ thông là bất thường. Đã có một số lượng gỗ là tang vật bằng lý do nào đó đã được cho vận chuyển ra khỏi rừng để tiêu thụ dù thời điểm phát hiện đã có mặt của cán bộ. Vậy những người có liên quan đến vụ việc trên vì sao không bị xem xét trách nhiệm? Số lượng gỗ thông đã được vận chuyển ra khỏi rừng đã được tiêu thụ ở đâu?

PV sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin.

