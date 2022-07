Vụ cha sát hại con gái cùng bạn trai: Vì ngăn cản tình cảm

Chiều 7/7, trao đổi với Dân trí, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng đau lòng tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương là do người cha ngăn cản con gái yêu đương.

Hiện trường, tang vật vụ án mạng đau lòng (Ảnh: CANA).

"Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do việc người cha nhiều lần ngăn cấm chuyện yêu đương nhưng cô con gái không chịu nghe mà thường xuyên trái lệnh. Hôm xảy ra sự việc, cô con gái rủ bạn trai về nhà mình ăn cơm và xảy ra mâu thuẫn", vị cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Cũng theo vị cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, sau hai ngày điều trị, đối tượng Lê Đình Ngọc đã bình phục sức khỏe và đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Vì muốn ngăn cản chuyện tình cảm của con gái, người cha đã cầm dao đoạt mạng cả con gái và bạn trai (Ảnh: Công an Nghệ An).

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 4/7, L.T.T.N. (SN 2005) đưa người yêu là H.Q.A. (SN 2003, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) về ăn cơm cùng gia đình tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Trong bữa cơm, N. cùng bạn trai nảy sinh mâu thuẫn với bố N. là Lê Đình Ngọc (SN 1980). Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương con gái và bạn trai của con.

Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy hai gói thuốc sâu đi ra bờ ao uống. Phát hiện sự việc, vợ của Ngọc đã gọi hàng xóm đưa Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

N. và A. được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương nhưng sau đó tử vong.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí