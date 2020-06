Vụ bé trai "tò mò" bạn nữ ở lớp: 2 cô giáo nghỉ việc, hiệu trưởng kiểm điểm

Cơ quan chức năng làm việc với lãnh đạo trường mầm non L.X (Ảnh: TN)

Ngày 6/6, UBND huyện Kiến Thụy ban hành văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy về sự việc xảy ra tại trường mầm non tư thục L.X.

Cụ thể, sau khi nghe hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X báo cáo, ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện và ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu: Đối với trường mầm non tư thục L.X, dừng hợp đồng lao động từ ngày 8/6/2020 đối với cô Bùi Thị Hòa và Ngô Thị Bích Liên (giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X, bà Đồng Thị Liễu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên trong nhà trường.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết bảo đảm hoạt động của trường mầm non tư thục.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện, yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra trường mầm non tư thục L.X xử lý trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1; yêu cầu nhà trường kiểm tra, rà soát, bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn của trường đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đúng theo quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở mầm non trên địa bàn huyện, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, rà soát bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt nhất.

Đối với xã Tú Sơn, phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT, kiểm tra, rà soát về các điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn trường mầm non tư thục L.X và các trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 12h28 ngày 2/6/2020, tại lớp học cho trẻ 4 tuổi của một trường mầm non xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, hai cô giáo chủ nhiệm lớp là B.T.H và N.T.B.L được phân công chủ nhiệm lớp mải đi ăn trưa. Trong lúc này, bạn nam trong lớp là Đ.N.T nằm giường phía sau đã “tò mò” vén váy bạn nữ là B.H.N nằm ngay phía trên mình.

Sự việc được camera nhà trường ghi nhận và chiếc camera có kết nối đến điện thoại cá nhân của các phụ huynh trong trường nên một phụ huynh trong lớp theo dõi, chứng kiến vụ việc, ghi nhận lại bằng hình ảnh.

