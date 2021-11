Vụ bé gái 15 tuổi nghi bị bị xâm hại dẫn đến sinh con: Nhiều gia đình thanh niên trong xã tới xin đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 3/11, thông tin từ chính quyền xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết gia đình em N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng làm rõ việc bé gái 15 tuổi này nghi bị xâm hại dẫn đến sinh con.

Chia sẻ trên báo Đất Việt, mẹ cháu N cho biết: "Khi phát hiện con có biểu hiện bất thường nên tôi đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu mang thai đã 5 tháng.

Hiện sự việc này đang được công an vào cuộc điều tra làm rõ. Trước đó do chu kỳ kinh nguyệt của N không đều nên tôi cũng không biết việc cháu mang thai từ sớm. Đến tháng 9 vừa qua, cháu N sinh non một bé trai và hiện cháu được bà ngoại chăm sóc".

Con của em N. sinh ra thiếu tháng (Ảnh: Người lao động)

Cùng ngày, một cán bộ phụ nữ xã (nơi gia đình cháu N sinh sống) thông tin: "Sau khi sinh con xong, cháu N ở cùng bà ngoại. Mẹ cháu làm việc ở công ty xong đều về thăm cháu, tối lại lên ngủ cùng. Bố N làm nghề sửa xe nên cuộc sống gia đình cháu cũng không quá khó khăn.

N nhận thức chậm hơn các bạn khác một chút chứ không có vấn đề gì. Sau khi học hết lớp 7 thì cháu nghỉ học. Hiện không rõ cháu mang thai từ khi ở nhà bà ngoại hay ở nhà mẹ, nhưng nghe thông tin từ gia đình thì bảo cháu mang bầu khi rửa bát thuê ở TP Vinh, Nghệ An.

Đến khi cháu N sinh con xong gia đình cháu cũng giấu và bảo cháu đi mổ ruột thừa. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ xem ai là người khiến cháu mang thai".

Theo cán bộ phụ nữ này thông tin, gần đây có thông tin cho rằng cháu bị mấy thanh niên trong xã làm cháu có bầu. Những gia đình thanh niên này cũng đã tới gia đình cháu để ý kiến đưa con của N đi xét nghiệm ADN. Nếu cháu bé là con cháu của họ thì họ sẽ đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên đề nghị này không được gia đình cháu N đồng ý.

Cháu bị xâm hại dẫn đến sinh con khi mới 15 tuổi (Ảnh: Báo Đất Việt)

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 6-2021, bà N.T.V. (trú xã Nam Anh) phát hiện con gái mình là N. có nhiều dấu hiệu bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ cho biết N. đã mang thai được 5 tháng. Mới đây N. sinh hạ được một bé trai. Do sinh non, thiếu tháng nên cháu bé chỉ nặng hơn 1,4 kg, phải nằm lồng kính một thời gian, hiện đã được gia đình đưa về chăm sóc.

Được biết, N. không được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Học đến lớp 7, N. nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ đưa đón 2 em đi học.

