Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên: Tạm giữ 1 nghi phạm

Chiều 21/6, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, PGĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, xác nhận cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm ra tay sát hại em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo đại tá Nghĩa, hiện chưa thể nói danh tính nghi phạm. "Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại em H. Hiện công an đang củng cố các chứng cứ nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm", ông nói trên báo NLĐ.

Nguồn tin của PLO cho biết thêm nghi phạm sát hại cháu Đỗ Thị Kim H. là một nam thanh niên ở xã An Ninh Đông. Hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính nghi phạm.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng. Thi thể bé gái này được tìm thấy vào sáng cùng ngày trong khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An). Khu vực này gần với các quán hải sản bên cầu An Hải.

Trước đó, tối 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm, chị của H. có nhận được điện thoại từ số máy của H. Tuy nhiên, khi mở máy thì chỉ nghe được lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em!" của H rồi cúp máy. Sau đó, người chị gái của H. và gia đình nhiều lần liên lạc lại số máy của H, nhưng điện thoại đổ chuông, không có người nghe.

Theo gia đình của H, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với H. vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được các bạn này cho biết nhóm đã về từ sớm. Khi về, H không đi cùng nhóm mà đi một mình. Lo sợ H có chuyện chẳng lành nên gia đình đã báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm, đến sáng 21/6 mới tìm thấy thi thể.

