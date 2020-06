Vụ bé 5 tuổi tử vong trong rừng: Nam sinh lớp 11 bị CA triệu tập từng khóc khi nhắc đến cháu bé

Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) tử vong trong rừng thuộc địa bàn xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 9/6 sau 2 ngày mất tích bí ẩn.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã triệu tập Đ.N.H. (nam sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4) sống gần nhà nạn nhân Đ. để điều tra vì nghi vấn có liên quan đến cái chết của cháu bé này.

Người dân tập trung tại hiện trường trong đêm để theo dõi vụ việc.

Theo giáo viên chủ nhiệm của nam sinh H. cho biết, nam sinh này chuyển từ trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu) lên học tại trường này từ học kỳ 2 của lớp 10. Ở trường, nam sinh H. khá hòa đồng, không có biểu hiện là một học sinh cá biệt. 2 ngày qua, nam sinh H. vẫn đến trường học bình thường.

Theo vị giáo viên này cho biết, thông tin từ người nhà học sinh H. cho biết, chiều 7/6, cháu Đ. có đến nhà của nam sinh H. chơi rồi mất tích. Vì là người tiếp xúc cuối cùng trước khi cháu Đ. mất tích nên người nhà cháu bé và cơ quan công an đã tiếp cận H. để hỏi thông tin và xác minh vụ việc.

"Trước đó 2 ngày qua thì người nhà cháu bé và công an có đến hỏi H. về cháu bé. H. kể chiều 7/6 cháu Đ. có đến chơi. H. sau đó lấy xe chở cháu bé đi ra ngoài đường. Nhưng khi đến cổng trường tiểu học Quỳnh Tam thì cháu Đ. đòi xuống để tự đi chơi.

H. sau đó thả cháu bé xuống và tiếp tục đi vì có việc riêng. H. nói từ đó không biết gì về cháu Đ. đi đâu nữa.

Sáng 9/6, người nhà chở H. đến trường học. Tôi có biết sự việc nên gọi H. ra tâm sự để xem em có khúc mắc gì không.

Tôi tâm sự và có hỏi em có khó khăn gì cần cô và mọi người giúp đỡ không. Tôi có hỏi thêm về cháu bé 5 tuổi đang mất tích chưa tìm thấy kia thì H. bật khóc", giáo viên chủ nhiệm kể lại và cho biết, sau khi khóc thì nam sinh này vẫn khẳng định mình không liên quan đến việc mất tích của cháu bé và không biết gì tin tức về bé này.

Trong đêm 9/6 cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nhưng do trời tối nên chưa thể khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Đầu giờ học ngày 9/6, giáo viên chủ nhận nhận được cuộc gọi từ người nhà xin cho H. nghỉ học vì công an triệu tập để điều tra vì nghi có liên quan đến cái chết của cháu bé 5 tuổi.

Trước đó, chiều 7/6, cháu Đ. xin bố mẹ đi chơi trong xóm. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nên gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không được.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu Đ. đã tử vong trong rừng núi cách nhà khoảng 10km. Khi phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng.

Công an sau đó đã phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc