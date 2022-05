Vụ "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần: Cán bộ y tế bị vô hiệu hóa như thế nào?

Theo cáo trạng mới ban hành của Viện KSND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 5 bị can liên quan bị truy tố về 3 tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Trong đó, Nguyễn Xuân Quý có 1 tiền án, 2 tiền sự và 3 lần bị khởi tố song chưa xét xử.

Liên quan, Đỗ Thị Lưu (SN 1969) - cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Nguyễn Minh Huệ (SN 1980) và Bùi Thi Hạt (SN 1984) - cựu điều dưỡng viên và hộ lý khoa Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Nguyễn Anh Vũ (SN 1986) - cựu kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền truy tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của VKSND huyện Thanh Trì về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đối tượng điều trị tại Phòng tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý khai không mắc bệnh tâm thần nhưng lợi dụng việc này để trốn tránh việc chấp hành bản án.

Cuối năm 2020, khi Khoa phục hồi chức năng chuyển về khu nhà mới, Quý được điều trị một mình phòng bệnh tầng 2, không có bệnh nhân ở cùng. Lợi dụng sơ hở của cán bộ khoa, Quý đánh chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào khoa này để mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Đối tượng còn tự thiết kế phòng mình thành 3 buồng, ngăn ngoài cùng để giường bệnh điều trị. Buồng giữa Quý lắp đặt hệ thống loa công suất lớn, âm ly, đèn nháy, bàn DJ để "bay lắc". Một buồng trong cùng, Quý kê giường và các vật dụng khác để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Sau khi cải tạo xong, Quý đã nhiều lần tổ chức các bữa tiệc sử dụng ma túy và bay lắc ở đây cho bạn bè, người thân đến thăm và một số nhân viên y tế như Vũ, Huệ, Hạt. Viện kiểm sát xác định, Quý cùng đồng bọn đã tổ chức thành công 3 bữa tiệc ma túy tại phòng này.

Điển hình như tối 1-2-2021, Quý được Huệ mời dự tiệc sinh nhật chị ta ở phòng cán bộ, cạnh nơi điều trị của Quý. Đối tượng sau đó cảm ơn bằng cách cho Huệ và bạn bè mượn phòng "bay lắc" để sử dụng ma túy từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Một lần khác, Huệ, Hạt, Vũ còn lên tận phòng Quý để xin ma túy mang xuống phòng âm nhạc của khoa cùng sử dụng. Ngoài cáo buộc trên, Viện kiểm sát xác định, Quý thường xuyên mua bán ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.

Quý khai, mua ma túy của một người không lõ lai lịch ở Nghệ An và được giao đến tận phòng điều trị. Nhận hàng, Quý và Ngọc chia thành các hộp, cất giấu lên trần phòng điều trị để tránh bị phát hiện.

Khách mua ma túy, Quý thường đưa vào phòng riêng của đối tượng để thỏa thuận về số lượng, giá cả. Đàn em đi giao hàng sẽ được Quý sẽ trả công bằng cách cho sử dụng miễn phí ma túy trong phòng điều trị.

Về hành vi "bảo kê" cho Quý lộng hành ở bệnh viện, Viện kiểm sát xác định, Đỗ Thị Lưu là trưởng khoa, chịu mọi trách nhiệm về công tác chuyên môn, quản lý hành chính và nhân sự của khoa. Ngoài việc điều trị tự nguyện cho bệnh nhân tâm thần, khoa của Lưu còn điều trị cho 10 bị can đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, trong đó có Quý.

Quý khai, hàng tháng nộp cho Lưu từ 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do sử dụng và đưa bạn bè đến bay lắc mà không bị nhắc nhở. Quý còn khai rằng, từng bị trưởng khoa Lưu đe dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt để đi chấp hành án, không được điều trị tại khoa.

Sau khi nhận tiền của Quý, Lưu đưa cho tổ công đoàn 2-3 triệu đồng mỗi tháng để nhập quỹ. Tổ trưởng công đoàn có viết chi tiết các khoản thu nhưng sau đó Lưu chỉ đạo tiêu hủy hết sổ sách nên không thể nhớ từng khoản. Quá trình điều tra, Lưu khai, Quý 4 lần chúc mừng khoa với tổng số tiền là 8,5 triệu đồng.

Về việc Quý tự cải tạo buồng bệnh, cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền cho rằng có nghe cán bộ khoa phản ánh và lên nhắc nhở nhưng Quý không thực hiện. Bị can Lưu cũng phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý.

Ngoài hành vi bao che cho Quý, cơ quan công an xác định, bị can Lưu còn lợi dụng chức vụ trưởng khoa của mình để thu, nhận tiền trái phép của bệnh nhân và người nhà họ. Lưu thông qua quỹ công đoàn để chia cho mỗi cán bộ, nhân viên trong khoa trung bình 600.000 đồng mỗi tháng. Bị can Lưu chia tiền cho 38 cán bộ trong khoảng 24 tháng với tổng số 384 triệu đồng. Hiện các nhân viên trong khoa nhận thức đây là tiền hưởng lợi bất chính nên đã nộp lại 247 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ án, ông Vương Văn Tịnh (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) bị kỷ luật cách chức vì đã đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn