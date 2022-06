Vụ án “Tịnh thất Bồng lai”: Tòa triệu tập 8 nhân chứng là cán bộ Công an

Ngày 20/6, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã quyết định đưa vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/6.

6 bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và Cao Thị Cúc (SN 1960).

Lê Tùng Vân, một trong những đối tượng chủ chốt trong vụ "Tịnh thất Bồng lai".

Trước đó, vào ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can đang cư trú tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương cùng với tội danh trên. Ngày 24/2, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra. Trong quá trình điều tra 2 người khác trong “Tịnh thất Bồng lai” bị khởi tố, bị bắt tạm giam tiếp theo là Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cũng với cùng tội danh. Ngày 9/6, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã có cáo trạng truy tố 6 bị can trên về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

16 nhân chứng được triệu tập trong phiên xét xử sơ thẩm trong đó có 7 cán bộ Công an huyện Đức Hòa, 1 cán bộ Công an thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Trong vụ “Tịnh thất Bồng lai” còn có một đối tượng liên quan khác là Lê Thu Vân, hiện chưa xác định được chỗ ở của đối tượng này nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP Hồ Chí Minh). Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã tách riêng vụ án này ra để điều tra xử lý.

Tác giả: Anh Thư-Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân