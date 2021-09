Vụ án mạng kinh hoàng ở quận 7: Mang một phần thi thể nạn nhân để trước cửa rồi lững thững đi bộ về nhà

Hung thủ đối diện với mức án nào? Hành vi giết người, phân xác của Huy thể hiện sự dã man, lạnh lùng, gây hoang mang trong xã hội và làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự của địa phương. Cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đủ sức nặng đối với người gây ra vụ việc. Theo kết quả xét nghiệm, Huy gây án trong trạng thái không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. Nghi phạm có đầy đủ nhận thức và có trách nhiệm phải biết được hậu quả của hành vi mà mình gây ra. Do đó, dù nghi phạm chủ định giết người hay không, hành vi này vẫn cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, với tình tiết đâm nhiều nhát rồi phân xác nạn nhân, Huy còn có thể bị áp dụng tình tiết định khung "thực hiện tội phạm một cách man rợ" theo điểm i, khoản 1 Điều 123 Bộ luật này. Mức án áp dụng đối với tội danh và tình tiết này là 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, cần nói thêm rằng kể cả khi Huy mất khả năng điều khiển hành vi do sử dụng chất kích thích, nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình. Điều này được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 về trường hợp người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác. Trong vụ việc này, Huy chỉ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự (mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi) theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa thông tin trên báo Zing.vn.