Vụ 2 mẹ con tử vong ở khu điều trị F0: Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh nói gì?

Như tin đã đưa, vào chiều tối qua (30/3), nhân viên Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương) bất ngờ phát hiện bệnh nhân V.T.B.N (SN 1979) cùng con trai Đ.B.A.Q (SN 2020), trú tại phường Sao Đỏ (cùng TP. Chí Linh) nằm tử vong dưới nền nhà phòng bệnh, sau đó vụ việc được lãnh đạo trung tâm thông báo cho cơ quan Công an.

Đáng chú ý nơi phát hiện mẹ con chị N. nằm tử vong không phải là phòng bệnh mà bệnh nhân này điều trị mà là phòng bên cạnh. Vào rạng sáng nay, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 mẹ con bệnh nhân xấu số được đưa đi hỏa táng.

Người phụ nữ SN 1979 và con trai 2 tuổi mắc COVID-19 ở TP. Chí Linh được phát hiện tử vong tại phòng bệnh. Ảnh: Đ.Tùy

Liên qua đến vụ việc nói trên, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Hoàng Ngọc Lân – Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương) thông tin, vào tối 28/3, cháu Q. sốt gần 40 độ, mắc COVID-19 nên được gia đình chị N. đưa vào trung tâm và điều trị ở khu vực bệnh nhân F0. Trong khi đó, bản thân chị N. cũng mắc COVID-19 nhưng chỉ có biểu hiện (cảm giác) tức ngực, còn lại không có triệu trứng. Quá trình điều trị đến ngày hôm qua cháu bé đã khỏe mạnh bình thường.

"Do thời điểm xảy ra vụ việc không có ai nhìn thấy, không có ai chứng kiến và xảy ra ở phòng bệnh bên cạnh chứ không phải phòng bệnh nhân ở điều trị nên chúng tôi đã trích xuất camera và thông báo cho Công an TP. Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương cùng cơ quan chức năng về thụ lý, điều tra", bác sĩ Lân cho biết.

Khu vực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh tháng 01/2021. Ảnh: Đức Tùy

Theo trích xuất camera của trung tâm, vào khoảng từ 17h30 đến 18h chiều hôm qua (30/3), trước khi xảy ra sự việc tất cả bệnh nhân trong phòng đều đi lấy cơm, khi lấy cơm xong mọi người về phòng. Khoảng 15-20 phút sau, chị N. bế con ra ngoài đi lại vài lần ở hành lang. Tiếp đó chị bế con đi vào phòng bệnh bên cạnh và không thấy ra ngoài. Căn phòng này mới cho bệnh nhân ra và được hộ lý tiến hành lau dọn.

Khoảng hơn 18h cùng ngày, chồng chị N. mang đồ đến Trung tâm Y tế cho 2 mẹ con nhưng khi gọi điện cho vợ xuống lấy thì không thấy nghe máy. Tiếp đó, người chồng nhờ nhân viên trực ở khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 vào gọi hộ vợ xuống lấy đồ. Khi nhân viên lên phòng thì được 2 bệnh nhân cùng phòng cho biết, chị N. đã bế con ra ngoài.

Sau đó, nhân viên y tế tìm khu vực hành lang, các phòng vẫn không thấy chị mẹ con chị N. đâu. Khi nhân viên tìm đến phòng bệnh kế bên thấy phòng này được chốt bên trong (chốt ngang); lúc này, nhân viên có kê ghế nhìn qua ô cửa thoáng nhưng không thấy gì, tuy nhiên khi nhìn qua khe cửa thì bất ngờ phát hiện dưới nền nhà có người nằm.

Ngay lập tức, nhân viên đập vỡ cửa kính mở vào vào phát hiện chị N. cùng con trai 2 tuổi nằm bất động dưới nền nhà, xung quanh có nhiều máu và đã tử vong. Sau đó, vụ việc được báo cáo vụ việc với lãnh đạo Trung tâm y tế.

Khu vực phòng bệnh phát hiện hai mẹ con chị N. nằm tử vong. Ảnh: Facebook

Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh cho biết: "Khi nắm được sự việc, tôi yêu cầu bảo vệ và kíp trực giữ nguyên hiện trường và thông báo cho Công an TP. Chí Linh, Công an tỉnh để điều tra, khám nghiệm tử thi. Về phía chuyên môn, chúng tôi tổ chức họp ngay kíp trực để xem có vấn đề gì về điều trị không, vấn đề gì về y đức không; đồng thời lấy lời chứng của 2 bệnh nhân (bà mẹ) ở cùng phòng với mẹ con chị N. xem có kêu ca phàn nàn gì không và các bệnh nhân cho biết không có vấn đề gì.

Tiếp đó chúng tôi có thông báo cho UBND phường, người nhà chị N. để bàn cách tổ chức khâm liệm. Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm, chúng tôi tổ chức khâm liệm theo quy định phòng, chống dịch và chuyển 2 di quan bệnh nhân đi hỏa táng trong đêm.

Qua nắm bắt từ người nhà bệnh nhân, chúng tôi được biết vợ chồng chị N. sống tình cảm, đôi khi chỉ có kêu ca về đứa con thứ hai cháu bị mắc bệnh nặng khó chữa. Bản thân chị N. là người bình thường".

Được biết, hiện tại gia đình, người thân đang lo hậu sự cho chị N. cùng con trai 2 tuổi. Cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn