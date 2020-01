Vụ 2 mẹ con chết bất thường ở Nghệ An: "Giờ tôi không còn thấy con bé quét sân, hát véo von nữa rồi..."

Sự việc 2 mẹ con chị Phan Thị H. (SN 1973, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tử vong bất thường đang khiến người dân bàng hoàng, xót xa.

Ông K. đau đớn trước nỗi đau mất vợ con. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Chia sẻ với Pv báo Gia đình & Xã hội, hàng xóm của gia đình chị H. cho hay, chị H. là người tháo vát, chịu thương chịu khó làm ăn, quanh năm chỉ bám vào đồng ruộng. Còn chồng chị, ông Nguyễn Công K. (SN 1957) là người hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Ngoài phụ vợ làm đồng ruộng thì ông K. còn làm thêm việc sửa điện cho bà con lối xóm.

Chị Lê Thị Phương (xóm trưởng xóm 3, xã Hưng Đạo) cho biết, chị H. là người vợ thứ hai của ông K.. Tuy có chênh lệch tuổi tác nhưng hai vợ chồng sống rất hòa thuận. Chỉ thời gian gần đây mới thấy hai vợ chồng to tiếng. Trong cuộc sống, việc vợ chồng to tiếng là chuyện bình thường. Cũng không hiểu lý do gì mà chị H. lại có hành động dại dột này.

"Ông K. có hai người con trai với người vợ đầu nhưng các con đều đã có gia đình và ở riêng. Chị H. là người vợ thứ hai và bé gái 10 tuổi là con riêng của chị. Ông K. rất thương hai mẹ con, đặc biệt là bé gái. Đi đâu, có cái bánh, cái kẹo, ông đều gói gém cẩn thận đưa về cho bé" – chị Phương nói.

Trong khi đó, ông K. (chồng chị H.) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

"Tôi không ngờ vợ tôi lại có hành động dại dột này. Mới đầu tháng, tôi và vợ đang còn bàn bạc cố gắng tích góp để trước tết âm trả số nợ hơn 36 triệu đồng. Thế mà chỉ vì việc cãi vã không có gì to tát của 2 vợ chồng mà xảy ra cơ sự", ông K. nói.

"Tôi thương và nhớ con bé quá. Nó còn quá nhỏ. Tôi không ngờ chuyện của hai vợ chồng lại khiến nó gặp họa. Giờ chẳng bao giờ tôi được thấy con bé quét sân, hát véo von trước nhà nữa rồi…", ông K. nhắc đến con gái trong nước mắt.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Phan Văn Tân- Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chị H. tác động để con gái chết trước. Sau đó người mẹ treo cổ tự tử.

Trước đó, vào 5h ngày 7/1, người dân địa phương tá hỏa phát hiện cháu H. (8 tuổi, con riêng của chị H.) tử vong trước sân, còn chị H. tử vong trong tư thế treo cổ cạnh đống rơm.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật