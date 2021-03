Vòng 4 V-League 2021: 'Chảo lửa' Vinh nung đốt Than Quảng Ninh

Thể thao

Than Quảng Ninh đang có sự khởi đầu tốt tại LS V-League 2021 và được đánh giá cao hơn về mặt phong độ so với Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên cái "dớp" sân Vinh khiến đội bóng đất Mỏ được dự báo gặp nhiều khó khăn khi làm khách ở đây, tại vòng 4.