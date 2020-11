Vô ý bắn chết nam sinh viên, cựu trung úy công an đối diện mức án nào?

Hiện trường vụ nam sinh viên trường đại học Giao thông vận tải bị bắn tử vong tại Hà Nội

Vụ án cựu trung úy công an Nguyễn Xuân Tính (cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nổ súng bắn chết anh Đ.A - nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải đang được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định: Đây là một vụ việc nghiêm trọng bởi nạn nhân đã thiệt mạng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa người nổ súng với nạn nhân xem có mâu thuẫn, thù oán gì không.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định khẩu súng nêu trên để xác định tính năng tác dụng, khả năng sát thương của khẩu súng này có “tương tự vũ khí quân dụng” hay không, khẩu súng này có được phép sử dụng hay không, có đăng ký sử dụng hay không.

Trong trường hợp hai người không biết nhau hoặc có biết nhau nhưng không có thù oán, mâu thuẫn với nhau, không chứng minh được động cơ mục đích muốn giết người thì sẽ xác định hành vi nổ súng dẫn đến chết người là lỗi vô ý.

Theo luật sư Cường, nếu có căn cứ cho thấy cựu trung uý đó đã vô ý làm nổ súng (cướp cò hoặc không biết bên trong súng có đạn) dẫn đến chết người thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 và sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Đồng thời, nếu khẳng định được người đàn ông này đã sử dụng khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng trái phép thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm một tội danh khác là tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

"Trường hợp này thì bản án dành cho Nguyễn Xuân Tính có thể lên đến 12 năm tù. Nếu không đủ căn cứ xử lý về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng mà chỉ xử lý về một tội vô ý làm chết người thì hình phạt không quá 5 năm tù", luật sư Cường nhấn mạnh.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Nguyễn Xuân Tính còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo thỏa thuận, bao gồm tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có). Trường hợp hai bên không thỏa thuận về mức bồi thường thì tòa án sẽ giải quyết tho quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm.

Trong vụ việc này cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi mua súng như thế nào, mua từ bao giờ, đã sử dụng vào việc gì, cơ quan, đơn vị có biết hay không. Trong trường hợp hành vi mua súng, sử dụng súng này ngoài giờ làm việc, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ lãnh đạo không biết thì lãnh đạo đơn vị sẽ không bị xem xét xử lý nhưng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị.

Theo báo cáo ban đầu của Công an TP Hà Nội, khoảng 22h ngày 30/10, Nguyễn Xuân Tính mang khẩu súng nén khí (súng hơi) mua trên mạng ra quán nước khoe với một số bạn ngồi cùng Anh này cũng khoe việc, trước đó, mình mang súng này đi bắn chim. Khi đang khoe với bạn bè, Nguyễn Xuân Tính không biết trong súng vẫn còn đạn nên trong quá trình khoe, đưa súng lên, bóp cò và đạn nổ. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì Tính thấy phía bên kia đường cách khoảng 35 - 40m có người thanh niên (nạn nhân là Đ.A - nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải) đang đứng trước cửa kêu lên một tiếng, nằm gục xuống, máu chảy ra. Nguyễn Xuân Tính đã chạy sang cùng mọi người đưa nam sinh đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nguyễn Xuân Tính sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

