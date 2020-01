Vợ về quê ăn Tết, chồng chết bất thường trong phòng trọ

Đến 11h trưa ngày 29/1 (mùng 5 Tết), Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng trọ.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Khánh Lâm (sinh năm 1957, quê tỉnh An Giang).Sự việc được phát hiện vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày tại phòng trọ nằm trên đường D4, phường An Thạnh, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người đàn ông mang cháo qua cho bạn mình ăn sáng. Khi tới cửa phòng trọ và gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy người này trả lời.

Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi

Đẩy cửa vào trong thì phát hiện ông Lâm nằm chết dưới nền nhà trọ. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an địa phương. Công an đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường.

Hàng xóm ông Lâm cho hay, nạn nhân ở cùng vợ nhưng tết chỉ có vợ về quê, nạn nhân ở lại phòng trọ thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong