Vợ tử vong sau khi bị chồng dùng súng tự chế bắn vào người

Một người đàn ông dùng súng tự chế bắn chết vợ do mâu thuẫn (Ảnh minh họa).

Chiều ngày 22/8, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có vụ chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ.

Theo đó, vào khoảng 20h45, ngày 21/8/2022, tại nhà anh Lương Văn T. (69 tuổi) thuộc bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) xảy ra vụ dùng súng bắn chết người.

Vào thời điểm trên, giữa anh T. và chị Kha Thị H. (60 tuổi, vợ T.) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Lương Văn T. dùng súng tự chế bắn vào vùng mạng sườn bên trái của người vợ.

Người dân đưa tang người vợ bị chồng dùng súng tự chế bắn tử vong.

Sau sự việc, chị Hoan bị thương được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong tại trung tâm y tế.

Nhận được tin báo, Công an xã Xá Lượng, Công an huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân. Ông T. đã bị Công an xã Xá Lượng và Công an huyện Tương Dương bắt giữ sau khi gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết