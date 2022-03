Vô tình nhặt được 'của rơi' trong nhà ăn công ty, nữ đồng nghiệp có hành động bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc "nhặt được của rơi" thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera trong nhà ăn của một công ty may mặc ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Thời điểm này, đang trong giờ ăn trưa, rất nhiều nhân viên, đi lại tụ tập ăn uống trong nhà ăn. Trong lúc đứng dậy bê khay cơm đi ra ngoài, một cô gái đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất mà không hề hay biết.

Clip: Vô tình nhặt được "của rơi" trong nhà ăn công ty, cô gái có hành động bất ngờ (Nguồn: TikTok @userna7ffrdicg)

Chiếc điện thoại rơi ngay bên cạnh một nữ đồng nghiệp khác đang ngồi ăn trưa. Khi phát hiện ra chiếc điện thoại vô chủ nằm trên mặt đất, người này nhanh chóng cúi xuống nhặt và cầm luôn.

Sau đó cô cất ghế và đứng dậy khỏi bàn ăn như bình thường. Tuy nhiên hành vi xấu xí này của người phụ nữ đã bị camera tóm gọn.

Đáng nói, chủ nhân đoạn clip chia sẻ rằng, sau khi bị mất và trích xuất camera, người này đã báo qua loa mong xin lại nhưng không được. Nạn nhân bức xúc viết trên bài đăng kèm clip của mình: "Đúng là lòng tham con người, xin hết nước bọt mà không trả".

Được biết, cô gái đánh rời 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone 6, sau ốp là 500 nghìn đồng và 1 thẻ ATM.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự chú ý, bình luận của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra xúc bức thay cho "chủ thớt" khi chứng kiến hành vi xấu xí trên của người phụ nữ.

"Tham thế, người ta đánh rơi phải trả lại người ta chứ",

"Nếu biết đúng người nhặt được xin họ không trả báo công an là họ có tội",

"Bà nhặt điện thoại kiểu: mình không thấy camera thì camera cũng không thấy mình",...

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn