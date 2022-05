Vợ thường đi làm xa, chồng ra ngoài tìm "gái bán hoa", chết sững khi bước vào nhà nghỉ

Ngày 15/4/2022, trang Sohu News đưa tin về vụ việc một người đàn ông Trung Quốc ra ngoài tìm "gái bán hoa" để thỏa mãn nhu cầu tình dục, nào ngờ lại phát hiện vợ mình chính là gái mại dâm. Cuối cùng, cặp vợ chồng này phải đi đến bước đường ly hôn.

Anh He sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vốn có một người vợ xinh đẹp, hiền dịu, cuộc hôn nhân của vợ chồng anh cũng êm ả, hạnh phúc. Duy chỉ có một điều khiến anh He luôn canh cánh trong lòng, đó là người vợ thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày. Điều này đã khiến anh He nhiều lần cảm thấy cô đơn, trống rỗng và chán nản.

Năm 2018, anh He vô tình tìm thấy bài quảng cáo trên mạng internet có nội dung khiêu dâm. Sau khi click vào đó, anh He mới biết đây là trang web mua bán dâm ngầm. Vì quá cô đơn khi vợ không có nhà, không thể giải quyết được "nhu cầu", anh He đã quyết định sử dụng danh tính giả, gọi điện hỏi giá "gái bán hoa". Khi đó, anh He được báo những mức giá khác nhau từ 50, 100 đến 200 nhân dân tệ, tương ứng với dịch vụ khác nhau. Sau khi cân nhắc, anh He quyết định chọn mức giá 50 nhân dân tệ (hơn 175 nghìn đồng).

Sau đó, anh He nhận được thông tin địa chỉ là phòng 301 của một nhà nghỉ ở Chiết Giang. Anh He nhanh chóng tới đó, hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, bóng dáng một người phụ nữ bước vào phòng. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này vừa xoay người lại, anh He chết sững ngay tại chỗ. Đó chính là vợ của anh He.

Suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu anh He là anh đã bị vợ bắt quả tang ra ngoài mua dâm. Tuy nhiên, suy nghĩ này rất nhanh đã thay đổi khi anh He thấy vợ mình ăn mặc hớ hênh và gợi cảm, chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, bên trong đựng tiền và bao cao su. Ngay lập tức, anh He đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và quay sang chất vấn vợ.

Biết không thể giấu được nữa, người vợ khóc lóc thừa nhận công việc của cô là một gái mại dâm. Những năm gần đây, cô nói với anh He rằng phải đi công tác nhưng thực chất đều là đi bám dâm, vì đặc thù "công việc" nên mới không dám về nhà.

Quá tức giận, phẫn nộ và uất ức khi bị vợ lừa dối suốt những năm qua, anh He càng không thể chấp nhận được việc vợ mình là một "gái bán hoa", đi phục vụ những người đàn ông khác để kiếm tiền nên đã xông vào đánh cô nhiều nhát. Sau đó, anh He quyết định đệ đơn ly hôn và yêu cầu người vợ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình. Sau khi bị anh He đánh, người vợ đã gọi điện báo cảnh sát và cả 2 người đều bị áp giải về đồn.

Theo Điều 66 của Luật Hình phạt Quản lý Trung Quốc, người hoạt động mại dâm, có hành vi bán dâm sẽ bị giam giữ không dưới 10 ngày nhưng không quá 15 ngày, có thể bị phạt tiền không quá 5.000 nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng). Người vợ của anh He được xác định là gái mại dâm, có hành vi bán dâm cho người khác với mục đích kiếm tiền.

Theo Điều 234 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người nào cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù không quá 3 năm, tạm giữ hình sự hoặc giám sát công khai. Hành vi của anh He đã gây thương tích nhẹ cho người vợ, đã cấu thành nên tội cố ý gây thương tích.

Cuối cùng, tòa án địa phương đã phán quyết anh He bị phạt 1 năm tù giam, còn người vợ bị tạm giam hành chính 10 ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ (gần 1,8 triệu đồng).

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn