Vợ giang hồ Đường "Nhuệ" là ai?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, gần 1 tháng qua sự việc Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ") cùng vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích được dư luận quan tâm.

Trước khi vợ chồng Đường "Nhuệ" bị bắt, vợ y được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây "náo loạn" trên mạng xã hội với khi livestream trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi cả 2 vợ chồng bị bắt giam thì nhiều góc khuất, nhiều việc làm phi pháp của vợ chồng đối tượng dần được lộ rõ và lúc này chân tướng nữ doanh nhân thường xuyên làm từ thiện được mọi người biết rõ.

Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương thời điểm đối tượng Dương bị công an bắt giữ ngày 7/4/2020

Vụ án được xuất phát vào 30/3/2020 khi Dương cùng đàn em đánh nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ ngay tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Tiếp đó, nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý về tội Cố ý gây thương tích, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Chỉ sau đó 3 ngày, chồng của đối tượng này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên và tối cùng ngày, Đường bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Chân dung vợ chồng đối tượng Dương Đường

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương và sau khi cưới, vợ chồng này bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Từ cuối năm 2010 đến nay, Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP. Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Đến 6/2/2015, Dương thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương (Công ty bất động sản) hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu, các khoản thuế khác và vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất đều lấy tư cách cá nhân.

Đối tượng Dương không chỉ được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt, hoạt động thiện nguyện mà còn nhiều vụ đình đám trên mạng xã hội

Cuối năm 2017, vợ chồng Dương, Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt trong thời gian gần đây, vợ chồng đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như: xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự...

Nếu chỉ nhắc đến Nguyễn Thị Dương ở vai trò nữ doanh nhân thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện thì chưa đủ khi đối tượng này nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức đấu khẩu với cán bộ nhà nước, hay đi hàng trăm km chỉ để dằn mặt người bình luận trên Facebook của mình.

Dương đi hàng trăm km lên Hà Nội chỉ để dằn mặt một người phụ nữ thách thức mình trên mạng xã hội

Cụ thể, khoảng năm 2017, Dương đi từ TP. Thái Bình lên Hà Nội để xử 1 người phụ nữ về vấn đề thách thức Dương trên Facebook và toàn bộ vụ việc được đối tượng quay lại đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.

Tiếp đó vào tháng 2/2017, sau khi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài, Dương bị Chi cục Hải quan sân bay giữ các thùng hàng và y liên tục quay clip phát tán lên Facebook. Đồng thời, cho rằng các cán bộ Hải quan sân bay Nội Bài có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền. Thậm chí, Dương còn nhục mạ các cán bộ nơi đây và cho rằng cán bộ hải quan "vòi tiền" mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa.

Trong đoạn clip ghi lại, Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có lòng hảo tâm, tận dụng việc sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ tục tĩu, mắng chửi cán bộ hải quan. Trước hành động gây náo loạn, không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã mời công an đến giải quyết.

Đối tượng Nguyễn Thị Dương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội Cố ý gây thương tích

Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, Dương tiếp tục gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư và quay phát trực tiếp trên Facebook của mình. Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất, thời điểm đó Dương cùng khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 ôtô về để đấu giá. Vừa vào đến cửa trung tâm, đối tượng dùng những lời lẽ công kích về phía cán bộ và quay livestream trực tiếp chia sẻ trên mạng xã hội.

Cho đến thời điểm này, chồng đối tượng Dương là Nguyên Xuân Đường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 2 về tội gồm: Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản. Riêng Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình cũng khởi tố đối tượng Đường "Nhuệ" về tội Cố ý gây thương tích khi cùng đàn em đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an phường Trần Lãm 6 năm trước.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội