Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh phát gần 1 tỷ đồng cho công nhân bị nợ lương

Ngày 25/12/2019, Công ty TNHH may Xuân Hiếu (Yuko Vina), ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ ngưng hoạt động, Tổng giám đốc người Hàn Quốc biến mất để lại gần 600 công nhân với hơn 1 tháng lương chưa trả, nợ bảo hiểm hơn 5 tỷ đồng. Được biết công ty Yuko Vina thành lập vào tháng 4/2004, hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Quy mô công ty gồm 2 xưởng với khoảng 1.000 công nhân, sản xuất hàng may mặc là quần áo chủ yếu để xuất khẩu. Sau nhiều tháng trả chậm lương số lượng công nhân giảm đi, đến thời điểm công ty ngưng hoạt động còn khoảng 600 người.