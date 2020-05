Vinamilk công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Q1/2020 (tỉ đồng)

Phân tích doanh thu thuần:

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.153 tỉ đồng trong quý 1 năm 2020 (“Q1/2020”), tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ 2019, trong đó:

Mảng kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 12.092 tỉ đồng, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 85,4% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng này đến từ:

Vinamilk bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP GTNFoods (“GTN”, VNM sở hữu 75% vốn) từ Q1/2020. Trong Q1/2020, GTN đã ghi nhận doanh thu thuần 633 tỉ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng 7,9% của toàn tập đoàn.

Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 10.911 tỉ đồng, tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ 2019 và được dẫn dắt bởi các ngành hàng chủ lực. Mức tăng trưởng thấp một chữ số là do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19. Theo đó, doanh thu của một số kênh bán hàng đã bị ảnh hưởng lớn. Cụ thể, các trường học trên cả nước đã đóng cửa từ cuối tháng 1/2020, trong khi các chuyến bay quốc tế đã bị tạm ngưng và các chuyến bay nội địa cũng bị cắt giảm từ cuối tháng 3/2020 để phòng ngừa sự lây lan của dịch cúm. Ở mặt tích cực, các kênh phân phối truyền thống, hiện đại và cửa hàng riêng của Vinamilk vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dương, trong đó kênh hiện đại ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, nhờ hoạt động thị trường hiệu quả và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng để tăng cường đề kháng của người dân tăng trong bối cảnh dịch bệnh.

Mảng xuất khẩu trực tiếp ghi nhận doanh thu thuần 1.081 tỉ đồng, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 7,6% vào doanh thu thuần hợp nhất, dẫn dắt bởi các thị trường xuất khẩu chủ lực tại Trung Đông. Tiêu biểu, trong tháng 2/2020, Vinamilk đã ký hợp đồng xuất khẩu sữa trị giá 20 triệu đô la Mĩ tại hội chợ Gulfood Dubai 2020.

Mảng chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 980 tỉ đồng, tăng trưởng 0,8% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 6,9% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng thấp một chữ số do hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ (Vinamilk sở hữu 100% vốn) bị ảnh hưởng, dù không đáng kể, khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – đã đóng cửa từ giữa tháng 3/2020 khi dịch cúm Covid-19 bắt đầu bùng phát tại khu vực này. Doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100% vốn) vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Đặc biệt, doanh thu nội địa của Angkor Milk ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số nhờ mức tiêu thụ sản phẩm sữa còn thấp tại thị trường này.

Phân tích biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí:

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất đạt 46,7%, không đổi so với cùng kỳ 2019 nhưng giảm nhẹ 51 điểm cơ bản (“đcb”) so với cuối năm 2019 do việc tích hợp GTN đã pha loãng số liệu hợp nhất. Nếu chỉ tính riêng Công ty Mẹ, biên LNG đạt 50,5%, tăng 265 đcb so với cùng kỳ 2019 nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện.

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất phát sinh 3.393 tỉ đồng, tương đương 24% doanh thu thuần (Q1/2019: 22,4%). Tỉ lệ này tăng lên chủ yếu do hợp nhất chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của GTN và chi phí hỗ trợ bán hàng tăng thêm trong giai đoạn dịch cúm Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.777 tỉ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ 2019 do các chi phí hoạt động tăng nhanh hơn doanh thu và thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu lực tăng 100 điểm cơ bản lên 17,3%. Theo đó, biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,6% và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.427 đồng, giảm lần lượt 160 đcb và 1.7% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng của GTN đạt 6.3%, tăng 353 đcb so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của Vinamilk trong quá trình tiếp quản và cải thiện hoạt động kinh doanh tại đơn vị này.

Các thông tin nổi bật khác:

Trong bối cảnh dịch cúm COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Vinamilk đã thực thi các biện pháp sau nhằm ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho các biến động có thể xảy ra:

Chủ động thực hiện nghiêm túc các qui định, chị thị của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên Công ty;

Sắp xếp kế hoạch làm việc để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và yêu cầu 100% nhân viên đăng ký khai báo sức khỏe để phòng ngừa khả năng lây nhiễm trong Công ty;

Hoãn hoặc giãn một số dự án đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu năm 2020 để đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn tài chính. Tại ngày 31/3/2020, số dư tiền ròng (tiền & tương đương tiền trừ tiền vay) là gần 9.500 tỉ đồng, tương đương 20% tổng tài sản, trong đó số dư tiền ròng tại Công ty Mẹ là gần 7.000 tỉ đồng;

Cân đối và duy trì mức tồn kho nguyên vật liệu hợp lý. Đối với các nguyên vật liệu chính, tiếp tục theo dõi biến động thị trường để có thể chọn thời điểm mua được với mức giá tốt nhất, góp phần cải thiện biên LNG cho những tháng còn lại của năm;

Tăng cường kiểm soát nợ phải thu bán hàng, kịp thời phát hiện các biểu hiện khó khăn về mặt tài chính để có biện pháp kiểm soát và ứng phó thu hồi công nợ;

Đảm bảo các nền tảng công nghệ sẵn có của Vinamilk hỗ trợ hiệu quả cho làm việc và quản trị từ xa.

Hỗ trợ cộng đồng cũng là mảng hoạt động nổi bật trong Q1/2020, theo đó Vinamilk ưu tiên tập trung đẩy mạnh thực hiện các hoạt động này nhằm đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid-19 và đồng hành cùng Chính phủ và lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như chăm sóc các đối tượng yếu thế như trẻ em trong đại dịch. Tính đến nay, Vinamilk đã ủng hộ gần 30 tỉ đồng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác nhau. Cụ thể:

Vinamilk đã tiếp sức cho hơn 4.000 cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước bằng việc tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng. Trước đó, Vinamilk có gói hỗ trợ 10 tỉ đồng để mua thiết bị sinh phẩm y tế giúp phát hiện nhanh virus SARS-COV-2.

Đặc biệt, đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong đại dịch, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã thực hiện chương trình trao tặng 1,7 triệu ly sữa tương đương 12,5 tỉ đồng để hỗ trợ dinh dưỡng cho các em.

Tập thể CB-CNV Vinamilk tự nguyện đóng góp 1 ngày lương cho các hoạt động cộng đồng và đi bộ gây quỹ để tặng khẩu trang, nước rửa tay, sữa cho hơn 6.000 trẻ em khó khăn trên cả nước.

Vinamilk đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 theo tỉ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào ngày 28/2/2020.

Vinamilk đã công bố thông tin về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19 và xin lấy ý kiến cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến vào ngày 26/6/2020.

Hiện tại, tổng quy mô đàn bò do tập đoàn Vinamilk quản lý và khai thác sữa đạt hơn 150.000 con, với tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cung cấp đạt xấp xỉ 1.200 tấn/ngày.

Tại ngày 31/3/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 91.000 đồng, tương ứng hệ số P/E 16.7x (Vinamilk ước tính) cũng là mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn