Viettel Nghệ An tổ chức quay số trúng thưởng “Đăng ký gói ngay, vận may trúng lớn”

Tham dự chương trình quay số có sự góp mặt của ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc kênh ViettelPay, ông Nguyễn Quốc Hùng – Chuyên viên Phòng Quản Lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và các khách hàng là chị Đặng Thị Hương (Hưng Đông, TP Vinh), anh Nguyễn Huy Tiến (Lê Mao, TP Vinh), Lê Thị Bốn (Hưng Lộc, TP Vinh), Phạm Văn Hòa (Hà Huy Tập – TP Vinh), Nguyễn Đình Dũng (Hưng Đông – TP Vinh).

Toàn cảnh chương trình quay số trúng thưởng

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Viettel luôn là nhà mạng tiên phong đưa ra các chương trình chăm sóc, ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng toàn mạng nhằm mang đến cho khách hàng những sân chơi, trải nghiệm mới và thể hiện sự tri ân của Viettel dành cho khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ. Từ ngày 01/08/2020 đến 30/11/2020, Viettel Nghệ An đã đặc biệt triển khai chương trình xúc tiến “Đăng ký gói ngay – Vận may trúng lớn” với tổng giá trị giải thưởng 105 triệu đồng dành riêng cho các khách hàng tại Nghệ An khi đăng mới các gói cước khuyến mại trên di động.

Ông Hoàng Văn Luân, giám đốc kênh ViettelPay chủ trì chương trình quay số trúng thưởng

Chương trình “Đăng ký gói ngay – Vận may trúng lớn” của Viettel Nghệ An áp dụng với tất cả các khách hàng trên địa bàn Nghệ An đang sử dụng dịch vụ di động trả trước, trả sau Viettel chưa đăng ký gói hoặc đã đăng ký gói nhưng 3 tháng gần nhất không đăng ký gói 4G từ 50.000 đồng trở lên; khách hàng hòa mạng mới dịch vụ di động trả trước đăng ký gói 50.000 đồng trở lên; khách hàng hòa mạng mới trả sau hoặc chuyển đổi từ trả trước sang trả sau đăng ký gói có khuyến mại từ 150.000 đồng trở lên, hoặc khách hàng chuyển mạng giữ số đến Viettel đăng ký gói 50.000 đồng trở lên.

Các khách mời đến dự tiến hành quay số trúng thưởng đã chọn ra được những khách hàng may mắn trúng các giải thưởng may mắn của chương trình

Nhờ sức hấp dẫn của các phần thưởng giá trị, cùng với các gói cước siêu ưu đãi nên chương trình đã nhận được sự ủng hộ cao từ các khách hàng trên địa bàn trong suốt thời gian triển khai. Đến hết ngày 15/05/2020, đã có tới hơn 216.000 khách hàng trên địa bàn nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Trước sự chứng kiến và thực hiện thao tác quay công khai, minh bạch bởi đại diện Sở Công Thương và các khách hàng tham gia buổi lễ, Viettel Nghệ An đã tiến hành quay số trúng thưởng và lần lượt tìm được các chủ nhân may mắn đã trúng giải thưởng của chương trình với tổng trị giá 105 triệu đồng, bao gồm:

- 01 Giải đặc biệt: Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng thuộc về chủ nhân STB: 0971745867

- 01 Giải nhất: Sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng thuộc về chủ nhân STB: 0392015602

- 02 Giải nhì: mỗi giải 01 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng thuộc về chủ nhân các STB: 0988721966; 0376475942

- 03 Giải ba: mỗi giải 01 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng thuộc về chủ nhân các STB: 0982834073, 0963515095, 0967379632.

Sau buổi lễ quay số, Viettel Nghệ An sẽ xác minh thông tin và liên hệ tới các khách hàng may mắn để tiến hành trao thưởng công khai trong thời gian sớm nhất. Được biết trong năm vừa qua, Viettel Nghệ An cũng đã tổ chức trao thưởng 01 chương trình xúc tiến khác dành riêng cho khách hàng Nghệ An với tổng trị giá giải thưởng trên 120 triệu đồng.

