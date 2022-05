Vietnam Airlines đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết?

Phạt hàng loạt doanh nghiệp chậm công bố thông tin Đầu tháng 5-2022, Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư... thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định. Ngay đầu tháng 5 này, thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ban hành một loạt quyết định xử phạt về công bố thông tin đối với doanh nghiệp. Như Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng quy định với báo cáo thường niên năm 2019, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020. Do công bố báo cáo tài chính chậm nên Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi cũng vừa bị phạt 85 triệu đồng. Hay Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương cũng vừa bị phạt 70 triệu đồng do chậm công bố thông tin một loạt báo cáo.