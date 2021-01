Việt Nam thêm 9 ca mắc mới COVID-19

Cụ thể:

Bệnh nhân 1466: Nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân 1467 : nam, 38, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 1468: nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 1466-1468 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25/12/2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/12/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1469 : nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1470 : nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 1471 : nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 1472 : nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 1473 : nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 1469-1473 từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 1474: nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29/12/2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.178.

Tác giả: THÁI HÀ