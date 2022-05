Việt Nam nhất toàn đoàn, phá kỷ lục HCV SEA Games

Chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận Chung kết môn bóng đá nam mang về tấm HCV thứ 205 cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Đoàn thể thao Việt Nam phá sâu kỷ lục số HCV mà một quốc gia đạt được trong một kỳ SEA Games, xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 25 năm qua mà đoàn Indonesia lập được tại SEA Games 1997.

HCV môn bóng đá nam chốt lại kỳ SEA Games thành công của đoàn Việt Nam

Trước ngày thi đấu 22/5, đoàn Việt Nam có trong tay 181 HCV, 106 HCB và 106 HCĐ và chắc chắn giành ngôi nhất toàn đoàn dù SEA Games 31 chưa kết thúc.

Tới 17h ngày 22/5, số HCV của Việt Nam chạm mốc 195 - vượt qua kỷ lục cũ của Indonesia. Tiếp đó, các VĐV ở môn lặn, boxing, muay, bắn súng và bóng đá tiếp tục mang tin vui về cho người hâm mộ nước nhà để khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ.

Trong số những tấm HCV mà đoàn Việt Nam giành được, Điền kinh đóng góp nhiều nhất với 22 HCV. Tiếp theo là Vật với 17 HCV. Bơi cũng mang về 11 HCV dù năm nay siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không thi đấu.

Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh được vinh danh là những VĐV xuất sắc nhất tại SEA Games 31. Hai người còn lại là nữ VĐV môn bơi Jing Wen Quah (Singapore) và nam VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan).

Nguyễn Thị Oanh là 1 trong 4 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỉ lục SEA Games với kết quả 3’48”06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games 31 với tổng thành tích: 7’16”31).

Tuyển thủ người Quảng Bình là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 lần này.

Tổng cộng, Nguyễn Huy Hoàng giành được 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị số 1. U23 Việt Nam thậm chí còn lập kỷ lục khó tin là vô địch mà không để thủng lưới bàn nào. Các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ cũng xuất sắc hạ Thái Lan để lần thứ 7 bước lên ngôi hậu SEA Games.

Hơi tiếc khi đội futsal nam, nữ của Việt Nam lỡ mất cơ hội giành HCV dù chỉ cần hoà ở trận đấu cuối cùng.

Nhiều đội thể thao khác cũng thi đấu rất thành công, phải kể đến Wushu (10 HCV), Taekwondo (9 HCV), Canoeing (8 HCV), Kurash (7 HCV), Pencak Silat (6 HCV), Karate (7 HCV), Cờ vua (7 HCV)...

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - cũng là Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về SEA Games 31, thành công lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam không chỉ nằm ở tổng số huy chương. Các đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao ở các môn thuộc hệ thống Olympic, không phải nhờ tới những môn đặc thù chủ nhà để vượt lên các đối thủ.

Hôm nay, SEA Games 31 sẽ chính thức khép lại với Lễ bế mạc. Việt Nam sẽ trao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - quốc gia sẽ đăng cai SEA Games 32 vào năm 2023.

Tác giả: THÀNH ĐỖ

Nguồn tin: vtc.vn