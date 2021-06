Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt top xếp hạng QS WUR 2022

Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2022 do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS WUR 2022) đánh giá 1.673 cơ sở giáo dục đại học và xếp hạng 1.300 trường thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xếp hạng dựa trên 6 chỉ số bao gồm: Uy tín học thuật chiếm trọng số 40%; Uy tín của trường đại học theo đánh giá của nhà tuyển dụng lao động 10%; tỷ lệ trích dẫn trên mỗi giảng viên 20%; tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%; tỷ lệ giảng viên quốc tế 5%; và tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%.

Trong bảng xếp hạng QS WUR 2022, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và ĐH Quốc gia Hà Nội là 2 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp trong nhóm các trường 801-1000. 2 cơ sở giáo dục đại học lần đầu xuất hiện trong QS WUR 2022 là trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp trong nhóm 1001-1200, và trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp trong nhóm 1201+.

Theo kết quả xếp hạng, ĐH Quốc gia Hà Nội mặc dù liên tục duy trì ở nhóm thứ hạng này trên bảng xếp hạng, nhưng điểm xếp hạng của Trường ngày càng gia tăng, dẫn tới thứ hạng tuyệt đối trong bảng xếp hạng cũng dần được nâng cao. Cụ thể, trong ba lần xếp hạng trước, ĐHQGHN đứng trong nhóm 78,5% (2019), 74,9% (2020), 67,5% (2021) các trường đại học hàng đầu. Ở lần xếp hạng lần này, ĐHQGHN vươn lên đứng trong nhóm 61,6% các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đối với các tiêu chí xếp hạng, năm nay tiêu chí về uy tín học thuật của ĐHQGHN tăng điểm đáng kể, trở thành tiêu chí có điểm số cao nhất của ĐHQGHN (16.6 điểm và tăng 6.4% so với QS WUR 2021) và đứng thứ 499 thế giới (tăng 25 bậc so với QS WUR 2021). Ngoài ra, tiêu chí uy tín nhà tuyển dụng ĐHQGHN cũng có sự tăng điểm so với kỳ xếp hạng trước (tăng 8%). Điều này cho thấy uy tín khoa học và vị thế quốc tế của ĐHQGHN ngày càng gia tăng, được nhiều đối tác ghi nhận.

Trong bảng xếp hạng 2022, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã cải thiện đáng kể chỉ số số trích dẫn trên mỗi giảng viên. Trong khi đó, các chỉ số khác thay đổi không đáng kể. Chỉ số uy tín học thuật và chỉ số số trích dẫn trên mỗi giảng viên của trường ĐH Bách khoa Hà Nội đều tăng. Xét về uy tín học thuật, Trường lọt nhóm 501+ các trường đại học tốt nhất thế giới.

Tổ chức QS xếp Bách khoa Hà Nội vào nhóm các trường đại học đã đủ độ chín có quy mô đào tạo rất lớn, mức độ nghiên cứu rất cao với các nhóm ngành có trọng điểm.

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất hiện nay. Ngoài QS, Times Higher Education là tạp chí của Anh chuyên về các vấn đề giáo dục bậc cao, nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm. Bên cạnh đó, Academic Ranking of World Universities (ARWU) là bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới do Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc xây dựng dựa trên dữ liệu của bên thứ ba. Mỗi bảng xếp hạng có bộ tiêu chí riêng nên kết quả đánh giá không giống nhau.

Trước đó, trong xếp hạng QS WRU 2021, 2 đại điện của Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện trong bảng xếp hạng và được xếp vào nhóm các trường từ 801-1000.

