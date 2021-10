Việc cứu trợ của Thủy Tiên ở Nghệ An: Thiếu 102 triệu đồng so với xác nhận ban đầu, có người được 115 triệu

Hộ ít nhất là 5 triệu đồng, nhiều nhất 115 triệu

Tối 14/10, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng điều hành Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày huyện này đã có báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sỹ Thủy Tiên tại địa phương này.

Theo đó, qua rà soát, báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 087 triệu dồng. Ngoài ra, huyện còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sỹ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Ca sỹ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt cho người dân ở Nghệ An năm 2020.

Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên vào năm 2020 là 6 tỷ 787 triệu đồng.

Số tiền sau rà soát để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của Thủy Tiên do UBMTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Ông Hòe cho biết, lý do việc thiếu hụt này là có khoảng vài chục hộ dân trên địa bàn được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách do các xã lập, bình chọn. Vậy nên khi rà soát mới đây, các xã chỉ nắm bắt được các hộ nhận tiền từ danh sách cũ đã lập ra. Những hộ ngoài danh sách các xã không nhớ và không biết được ai đã nhận nên không có báo cáo.

"Hiện vẫn chưa tìm ra được người nhận nên huyện đã báo cáo lên Bộ Công an số tiền thực tế là 6 tỷ 787 triệu đồng. Hộ dân nhận được tiền ít nhất là 5 triệu đồng, người nhiều nhất là 115 triệu đồng", ông Hòe nói và cho biết, hiện các xã vẫn đang tìm kiếm người được nhận tiền cứu trợ từ ca sỹ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách. Khi tìm được sẽ bổ sung báo cáo gửi Bộ Công an.

Việc trao tiền cứu trợ diễn ra tại hội trường và có nhiều người chứng kiến.

Được biết, trước đó UBMTTQ huyện Thanh Chương đã có giấy xác nhận vào ngày 12/11/2020 xác nhận vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên trao cho huyện này trị giá 6,889 tỷ đồng.

Trong đó, trao tiền mặt cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

Việc ca sỹ Thủy Tiên về trao tiền cho các hộ dân vào năm 2020 có sự phối hợp của chính quyền địa phương, UBMTTQ trong việc chứng kiến, lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại để phát phiếu nhận quà, hỗ trợ trong việc đoàn di chuyển và địa điểm phát quà để đảm bảo an ninh trật tự. Riêng việc trao tiền do ca sỹ Thủy Tiên và đoàn từ thiện trực tiếp trao, chính quyền địa phương không tham gia.

Về việc ca sỹ Thủy Tiên hỗ trợ 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Ông Hòe cho biết số tiền này không thông qua huyện hay xã. Phía ca sỹ Thủy Tiên trực tiếp làm việc với đơn vị thi công xây dựng. Hiện 2 cây cầu này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 10 chiếc xuồng cũng được đoàn ca sỹ Thủy Tiên trực tiếp mua và về trao tặng.

"Việc từ thiện, cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên trên địa bàn huyện Thanh Chương rất tuyệt vời, kịp thời hỗ trợ cho người dân trong lúc lũ lụt khó khăn để khắc phục hậu quả. Người ta nói "một miếng khi đói bằng vạn gói khi nó" là đó. Người dân ở huyện rất là vui mừng và biết ơn", ông Hòe chia sẻ.

"Vệc trao tiền cho bà con được vợ chồng ca sỹ Thủy tiên trao trực tiếp"

Ngày 14/10, trao đổi với PV, bà Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, huyện này cũng đã hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến việc từ thiện của vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh trên địa bàn huyện này vào năm 2020.

Có những trường hợp ngoài danh sách các xã lập nhưng vẫn được ca sỹ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ.

Qua rà soát thì huyện Hưng Nguyên đã báo cáo Bộ Công an số tiền mà ca sỹ Thủy Tiên đã trao cho người dân huyện này đúng với số tiền mà UBMTTQ huyện này xác nhận vào năm 2020.

Cụ thể, trong báo cáo gửi Bộ Công an, UBMTTQ huyện Hưng Nguyên báo cáo có 454 hộ dân thuộc 4 xã của huyện này được nhận quà thông qua danh sách được các xã lập và phát phiếu. Mỗi hộ này được nhận 5 triệu đồng.

Ngoài ra có 4 hộ dân không có tên trong danh sách nhưng vẫn được nhận tiền từ ca sỹ Thủy Tiên, trong đó có 1 hộ nhận 30 triệu, 1 hộ 10 triệu và 2 hộ mỗi hộ 5 triệu.

Vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên trực tiếp trao tiền đến tay người dân.

Tổng số tiền người dân huyện Hưng Nguyên nhận được từ ca sỹ Thủy Tiên là 2,320 tỷ đồng. Ngoài ra không có hoạt động đóng góp, xây dựng gì trên địa bàn nữa.

"Các hộ gia đình được nhận quà chỉ nhận tiền, không ký nhận. Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Hưng Nguyên chỉ lập danh sách bàn giao cho đoàn và chứng kiến giám sát việc ủng hộ chứ không cầm tiền và kiểm đếm tiền, mọi việc trao tiền cho bà con được vợ chồng ca sỹ Thủy tiên trao trực tiếp.

Từ ngày trao quà đến nay, Ban thường trực UBMTTQ huyện Hưng Nguyên không nhận được bất kỳ đơn thư hay phản ánh gì liên quan đến việc trao quà của đoàn vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên. Nhìn chung người dân phấn khởi, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên và đoàn cứu trợ", văn bản báo cáo gửi Bộ Công an của huyện Hưng Nguyên viết rõ.

