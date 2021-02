[VIDEO] - Va chạm giao thông, nam thanh niên cầm xẻng đánh, đạp lên đầu người phụ nữ

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng thời gian trên, xe ôtô màu trắng có 2 vợ chồng trẻ và con nhỏ di chuyển trên tuyến đường Kim Đồng (TP Vinh, Nghệ An) có va chạm với một xe ô tô (màu đen) khác lưu thông theo chiều ngược lại. Xe ô tô này có 3 nam thanh niên.

Va chạm khiến chiếc xe ô tô chở 3 nam thanh niên hử hỏng phần gương bên phải. Sau va chạm 2 bên xuống xe nói chuyện.

Sau vài câu trao đổi, 1 trong số 3 nam thanh niên cầm 1 chiếc xẻng bên đường đánh vào người vợ, thậm chí còn dùng chân đạp lên đầu người vợ.

Theo chia sẻ của người chồng, thái độ của 3 nam thanh niên khá mất lịch sự, giọng điệu thách thức.

Người vợ bế con nhỏ sau khi xảy ra vụ việc. Nguồn: Hoàng Vũ.

Một trong 3 nam thanh niên liên quan đến sự việc. Nguồn: Hoàng Vũ

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với cách hành xử của 3 nam thanh niên trên.

Tác giả: LAN ANH (TỔNG HỢP)

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết