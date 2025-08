Tổ công tác số 11 duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác số 11 cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Uỷ ban MTTQ tỉnh; Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang Kha Văn Ót báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất

Xã Tam Quang là xã biên giới vùng cao giáp với nước bạn Lào được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Tam Đình và xã Tam Quang (cũ) có diện tích tự nhiên 507,95 km2, dân số 13.013 người sinh sống trên địa bàn 18 bản, làng. Đảng bộ xã hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 769 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang Kha Văn Ót cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã phấn đấu xây dựng xã Tam Quang đoàn kết, phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng/năm; 85% bản đạt chuẩn (nông thôn mới) NTM, NTM nâng cao vào năm 2030; tỷ lệ che phủ rừng đạt 92,5%; có 06 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái Lữ Văn May báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất

Xã Tam Thái thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Thái (cũ) và xã Tam Hợp; có diện tích tự nhiên 35.600,83 ha. Toàn xã có 1.778 hộ với 7.664 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 7.251 người (chiếm 94,6%). Hiện Đảng bộ xã Tam Thái có 29 tổ chức đảng trực thuộc với 618 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái Lữ Văn May cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã phấn đấu xây dựng Tam Thái trở thành xã điểm sáng “3 Yên” – Yên dân, yên địa bàn, yên biên giới - vùng biên giới Tây Nam Nghệ An. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 45,6% triệu đồng; 35,7% số bản đạt chuẩn NTM; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 4-5%...

Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa Lương Bá Vin báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất

Xã Yên Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Yên Thắng và Yên Hòa (cũ); có diện tích tự nhiên 211,01 km2, dân số 8.418 người sinh sống trên địa bàn 18 bản làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú) chiếm 97,87%. Đảng bộ xã Yên Hòa có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 489 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Lương Bá Vin cho biết một trong 03 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 là xã tập trung tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nhân, doanh nghiệp, nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất, khát vọng làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, doanh nghiệp, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Xã phấn đấu thu nhập bình đầu người đến năm 2030 đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 7%...

Bí thư Đảng ủy xã Nga My Lô Thanh Nhất báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất

Xã Nga My được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Xiêng My và xã Nga My (cũ); có diện tích 302,5 km2, dân số 8.467 người, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 97,9%. Đảng bộ xã Nga My có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 469 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Nga My Lô Thanh Nhất cho biết, mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2025-2030 là phấn đấu để người dân trên địa bàn được hưởng thụ tốt nhất “3 An” - An cư, An sinh và An ninh, từ đó vươn mình lên phát triển bền vững. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 8%; 35% số bản đạt chuẩn NTM...

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đề nghị các xã cần phải đảm bảo việc yên địa bàn, ứng phó với thiên tai và vận hành tổ chức bộ máy hiệu quả

Chủ tịch UBND xã Tam Quang Nguyễn Hữu Hiến tiếp thu ý kiến và trao đổi về quá trình xây dựng hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác cơ bản nhất trí với các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025-2030 về xây dựng văn kiện Đại hội, Chương trình tổ chức Đại hội, thời gian tổ chức Đại hội... Đồng thời, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương khi vừa qua phải tập trung cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Các đại biểu đề nghị các địa phương rà soát thực hiện đúng Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Thành viên Tổ công tác cũng đã góp ý cụ thể vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là các nội dung lĩnh vực do Sở, ban, ngành phụ trách như nông nghiệp, môi trường, y tế, văn hóa, du lịch; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác đảm bảo an ninh quốc phòng... Theo đó, các đại biểu đề nghị cần xem lại việc đề ra chỉ tiêu về số bản làng đạt chuẩn văn hóa ở xã Tam Quang, Nga My; phát triển chăn nuôi gắn với trồng trọt trên địa bàn các xã; phát triển hợp tác xã, kinh tế tư nhân tại xã Tam Quang; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM; chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP của các xã, nhất là xã Tam Thái. Còn đối với xã Nga My, cần phải chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Xã Yên Hòa cần phải tính toán lại các chỉ tiêu cho phù hợp...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phan Đức Đồng – Tổ trưởng Tổ công tác số 11 kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội một cách chủ động, bài bản, nghiêm túc của các địa phương Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My khi chính quyền 02 cấp mới đi vào vận hành, còn nhiều khó khăn, công việc bộn bề, cùng với đó là thiên tai lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các địa phương.

Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổ công tác để cân nhắc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đi vào nội dung cụ thể, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đề nghị chủ đề Đại hội phải viết gọn, rõ, trọng tâm, dễ nhớ, dễ hiểu, phản ánh đúng định hướng của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đối với xã Tam Thái, Yên Hòa cần phải đánh giá rõ công tác xây dựng đảng; xã Nga My cần phải dành dung lượng nhiều hơn về nhiệm vụ, giải pháp. Các địa phương cần phải có các biểu mẫu phụ lục để minh họa cho phần đánh giá về kinh tế - xã hội, biểu mẫu về các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản đã được ban hành trong nhiệm kỳ trước.

Là địa bàn vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, các địa phương Tam Quang, Tam Thái Yên Hòa, Nga My cần phải tập trung đảm đảm bảo 03 “Yên” – Yên dân, Yên địa bàn, Yên biên giới; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ rừng, cảnh quan môi trường thiên nhiên và đặc biệt ứng phó thiên tai... từ đó có điều kiện để thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế trên địa bàn. Trước mắt, các xã cần tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định tình hình. Phải nhận diện đúng tiềm năng lợi thế, những hạn chế, khó khăn để có định hướng phát triển phù hợp, nhất là trong công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, mang tính liên kết; quan tâm đến việc tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn; khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường của người dân cùng với việc tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước và xã hội.

Các địa phương xây dựng chỉ tiêu theo quy định của Tỉnh ủy và tùy vào đặc thù của địa phương để bổ sung chỉ tiêu phù hợp để có chỉ đạo điều hành thực hiện sát sao hơn. Đồng thời, cần có các giải pháp triển khai thực hiện 04 Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị, nhất là: Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân...

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ máy gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ quan tâm đến vấn đề bố trí cán bộ đối với những địa phương còn thiếu cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Các địa phương tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn; đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng trao biểu trưng 100 triệu đồng cho xã Tam Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng trao biểu trưng 100 triệu đồng cho xã Tam Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng trao biểu trưng 100 triệu đồng cho xã Yên Hòa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng trao biểu trưng 100 triệu đồng cho xã Nga My

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ phường Trường Vinh đã trao số tiền 100 triệu đồng cho mỗi xã để chia sẻ phần nào thiệt hại, mất mát của bà con các xã Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My trong trận lũ lụt vừa qua với mong muốn động viên và hỗ trợ bà con nơi đây nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn