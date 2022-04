VIDEO: Quế Ngọc Hải xứng danh "Giọng ca vàng xứ Nghệ" khi hát karaoke

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện video cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải cùng bạn bè hát karaoke vui vẻ. Hải Quế mang biểu cảm đau khổ để 'nhập vai' người đàn ông với nỗi lòng khi mất đi tình yêu trong bản hit "Phải chia tay thôi" của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Trung vệ xứ Nghệ tạo điểm nhấn bằng cách lên nốt cực gắt ở câu hát: "Giờ thì em ơi, hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi".

Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của fan bóng đá Việt Nam. Dù khúc lên highnote khá gồng và chói nhưng sự tự tin của Hải Quế vẫn nhận được lời khen và những lời động viên từ dân mạng. Một fan chống đỡ một cách dí dỏm, những cũng rất có lý cho Hải Quế: "Người ta nói hát hay không bằng hay hát mà".



Quế Ngọc Hải với tham vọng trở thành "Giọng ca vàng xứ Nghệ"

Quả thực hát hay không bằng hay hát, và nếu cứ chăm chỉ luyện tập, thì không biết chừng một ngày nào đó người hâm mộ lại gọi Quế Ngọc Hải là "Giọng ca vàng xứ Nghệ" cũng nên!!!

Trước đó, gia đình Quế Ngọc Hải và gia đình của thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã có buổi đi chơi vui vẻ. Hai tuyển thủ dẫn theo vợ con đi thổi bong bóng ở quảng trưởng Vinh, hạnh phúc nhìn ngắm các con chơi đùa. Bộ đôi vừa trở về sau khi cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành chiến dịch Vòng loại 3 World Cup, ở 2 lượt trận cuối gặp Oman và Nhật Bản.

Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh chơi bong bóng cùng các con

Trong trận hoà 1-1 quả cảm trên đất Nhật Bản tối 29/3, Quế Ngọc Hải vẫn sắm vai thủ lĩnh hàng thủ của tuyển Việt Nam, cùng anh em chiến đấu kiên cường, chống chọi từng đợt tấn công vũ bão của các ngôi sao châu Âu của đội chủ nhà. Và dĩ nhiên, không thể không kể đến những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trần Nguyên Mạnh, dù để thủng lưới 1 bàn nhưng thủ môn của Viettel FC vẫn là người được chấm điểm cao nhất trận trên sân Saitama 2002 hôm đó.

Hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Quốc gia, trước khi trở lại tập trung cùng CLB chủ quản, Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh dành thời gian ở bên gia đình.

